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Кабмін затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах

8 Липня 2025 60

Кабінет Міністрів України схвалив єдині правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні.

Відповідне рішення уряд ухвалив 7 липня під час засідання, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій України. Зміни вже внесено до Постанови Кабінету Міністрів №176.

Документ розробляли Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з громадською організацією UAnimals. Це вперше на загальнодержавному рівні чітко визначено, як саме мають перевозитися домашні тварини в автобусах далекого сполучення.

У Міністерстві підкреслюють, що єдині правила сприятимуть підвищенню безпеки перевезень, покращенню умов для пасажирів і забезпеченню гуманного поводження з тваринами.

«До цього часу ми мали нечіткі й неоднозначні норми, які визначали, як саме перевозити тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це створювало плутанину для пасажирів, водіїв і перевізників. Нові правила – це крок до безпечнішого, передбачуваного та гуманного транспорту. Вони враховують потреби пасажирів, тварин і операторів ринку. І важливо – це ще один елемент гармонізації українських норм із європейськими стандартами», – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Нові правила враховують особливості перевезення тварин різного розміру та ваги. Серед основних вимог — обов’язкова наявність ветеринарного документа на тварину.

Що передбачають нові норми

Нові правила набудуть чинності після їх офіційної публікації. Вони є обов’язковими для всіх перевізників, що здійснюють пасажирські перевезення автобусами як в Україні, так і за кордон.

У Мінрегіоні зазначають, що під час підготовки документа активно долучались експерти й представники громадськості.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото з відкритих джерел

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