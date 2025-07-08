Кабмін затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах

Кабінет Міністрів України схвалив єдині правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні.

Відповідне рішення уряд ухвалив 7 липня під час засідання, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій України. Зміни вже внесено до Постанови Кабінету Міністрів №176.

Документ розробляли Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з громадською організацією UAnimals. Це вперше на загальнодержавному рівні чітко визначено, як саме мають перевозитися домашні тварини в автобусах далекого сполучення.

У Міністерстві підкреслюють, що єдині правила сприятимуть підвищенню безпеки перевезень, покращенню умов для пасажирів і забезпеченню гуманного поводження з тваринами.

«До цього часу ми мали нечіткі й неоднозначні норми, які визначали, як саме перевозити тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це створювало плутанину для пасажирів, водіїв і перевізників. Нові правила – це крок до безпечнішого, передбачуваного та гуманного транспорту. Вони враховують потреби пасажирів, тварин і операторів ринку. І важливо – це ще один елемент гармонізації українських норм із європейськими стандартами», – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Нові правила враховують особливості перевезення тварин різного розміру та ваги. Серед основних вимог — обов’язкова наявність ветеринарного документа на тварину.

Що передбачають нові норми

Дрібні тварини (до 10 кг) — собаки, коти, гризуни, птахи — мають перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із поглинальним дном. Їх можна тримати на руках, під сидінням або на окремому місці за умови викупу цього місця за повним тарифом.

Собаки середнього та великого розміру (10–45 кг) перевозяться тільки у наморднику та на повідці. Пасажир повинен викупити всі місця в одному ряду й розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Сидіння для тварин не використовуються. В салоні дозволяється одночасно перевозити не більше однієї тварини, або двох — якщо їх супроводжує один пасажир.

Собаки вагою понад 45 кг можуть перевозитися лише за окремих умов, передбачених перевізником, і виключно у спеціально обладнаному транспорті.

Собаки-поводирі, що супроводжують осіб з інвалідністю, перевозяться безплатно, без викупу додаткових місць. Вони мають бути в наморднику й на короткому повідці та перебувати поруч із людиною, яку супроводжують.

Нові правила набудуть чинності після їх офіційної публікації. Вони є обов’язковими для всіх перевізників, що здійснюють пасажирські перевезення автобусами як в Україні, так і за кордон.

У Мінрегіоні зазначають, що під час підготовки документа активно долучались експерти й представники громадськості.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з відкритих джерел

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