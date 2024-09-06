Кабмін погодив звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської ОВА (Доповнено)

Кабінет міністрів України погодив сьогодні, 6 вересня, звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Про це на своєму Телеграм-каналі написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Депутати обласної ради вручили Віктору Микиті Нагрудний знак «За розвиток Закарпаття» та подякували “за прояв стійкості, особисте лідерство та важливі своєчасні рішення, які допомогли об’єднати краян у цей непростий період”.
Віктор Микита народився 1979 року в с. Ільниця Закарпатської області. Закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум (“технологія, економіка і планування деревообробки”, технолог-економіст), у 2002 році – Національну академію внутрішніх справ (“правознавство”, юрист).
Закарпатську обласну державну адміністрацію він очолив у грудні 2021 року, замінивши на цій посаді Анатолія Полоскова.
Зоряна Попович, Varosh,
Фото Закарпатської ОВА
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