Йогуртовий сир з перцем виготовляють у Золотарьові на Закарпатті

Йогуртовий сир обваляний у чорному перці із додаванням сухого часнику готує сироварка з села Золотарьово на Хустщині Наталя Ковач. Каже: щоб його отримати, скомбінувала два сири — швейцарський белпер кнолле та ліванський сир шанкліш. Виготовляє його за технологією сиру “лопта”.

— Кульки я потім кладу в олію і даю їм настоятися, — каже жінка Varosh. — Вони потім підсушуються, але той ніжний смак йогурту залишається і вже в середину ми додаємо сухий часник. Він дуже добре там поєднується з йогуртовим смаком сиру. Це вже більше за технологією шанклішу, там іде часник. Тобто трохи скомбіновано, трохи щось від себе додала. Цей сир може зберігатися до 2 років.

Сир дуже підходить до літніх салатів, до картоплі.

Наталя Ковач почала виготовляти сири через… ковід. Тоді, боячись вірусу, переживала, щоб не заразилися продукти харчування, було незрозуміло, де купувати безпечні продукти. І жінка вирішила купити корову, щоб не ризикувати, а готувати все домашнє. Перший камамбер вийшов дуже смачним, Наталя Ковач почала пробувати готувати інші сири і так з’явився бренд “Мамин сир”. За ці роки вона пройшла шлях від однієї корівки та першого камамберу в каструлі до власної ферми на 30 корів та виробництва з десятка видів сирів.

На фестивалі, каже жінка, не дуже має час, тому замовити продукцію «Маминого сиру» можна через фейсбук або інстаграм.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: “Мамин сир”

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