В Ужгороді відбувся Сакура Фест 2025 — щорічний весняний фестиваль, який поєднує мистецтво та благодійність. Цьогоріч чимало заходів були присвячені пошуку гармонії та натхнення. Події цього напрямку відбувалися переважно у двох локаціях — Ботанічному саду УжНУ і клубі «Натхненна». Програма включала заняття з йоги, медитації, соматичних практик, лекції про емоційний інтелект, фінанси, харчування, а також тематичні кінопокази.

Сакура Фест організували дві ГО — Творчі волонтери Ужгорода та Рух підтримки закарпатських військових. Метою став збір на комплектуючі для дронів, тож в результаті зібрали понад 570 000 гривень для цієї мети.

Ботанічний сад УжНУ: нова локація на СакураФесті

Більшість заходів, пов’язаних із духовними практиками, пізнанням себе, тривали в Ботанічному саду УжНУ.

За словами однієї з організаторок Юлії Дуб, включити ботанічний сад у програму фестивалю було вдалим рішенням: «Це місце красиве, туристично привабливе, а головне — дуже спокійне. Ідеальне для таких практик. Я запропонувала Лілії Братусь згуртувати жінок, які працюють із енергетичними практиками. Ось так вдало і склався пазл».

Юлія підкреслює, що Сакура Фест має кілька ключових цілей: зібрати кошти на збройні сили, показати місто для туристів з різних його ракурсів та дати людям змогу розслабитися та відпочити.

Так, 4 квітня день розпочався із практик йоги та медитації, які провела Лілія Братусь. Згодом відвідувачі змогли долучитись до ексклюзивної екскурсії садом та оранжереєю. Опісля учасники занурились у медитацію під керівництвом Ксенії Недолуженко, а в другій половині дня Анастасія Черкіс провела групову соматичну практику з енергосесією. Завершенням дня стало жіноче коло у просторі «Lilium Magic Space» — захід для підтримки та обміну досвідом.

Лілія Братусь поділилася враженнями після заходів: «Всі дівчата, задіяні на локації – мої подруги. Деякі з них давно мріяли почати публічну практику. Тут вони змогли це реалізувати, це певний дебют».

У суботу, 5 квітня, день розпочався з гімалайської йоги, а продовжився лекцією та базовою медитацією від Ольги Молнар. Паралельно тривала енергосесія із Заріною Золоєвою. Далі — кундаліні-йога з Аліною Шелеховою, а також чайна церемонія з Аліною Станкович, під час якої вона розповідала про види чаю, особливості заварювання та ритуал чаювання. Музичний супровід забезпечувала Антоніна Марчук із тибетськими чашами. Після церемонії розпочалась кількагодинна гра «Ліла» — у суботу її проводила Ольга Молнар. Завершенням дня стала медитація тібетськими чашами від пані Антоніни.

6 квітня, попри несприятливу погоду, знову відбулася гра «Ліла» та кінопоказ документального фільму «Нульовий вплив» в рамках клубу Docudays UA, а також обговорення актуальних екологічних проблем за участі Марії Симкович з кіноклубу та Катерини Сердечної від ГО «ЧИСТО.ДЕ». Показали й відеозвернення від Коліна Бівена, головного героя та автора книги, що лягла в основу стрічки. На кінопоказі вшанували пам’ять загиблих у Кривому Розі хвилиною мовчання.

«Більшість заходів з програми перенесли на наступні вихідні, адже 6 квітня було заплановано по три заходи одночасно, а в приміщенні ми б просто не вмістилися. Проте всі майстрині мають бажання провести заявлені заходи, а деякі хотіли б повторити вже проведенні. Чекаємо потепління й анонсу від організаторів фестивалю», – поділилася волонтерка-координаторка фесту в ботсаду Галина Комендант.

Клуб “Натхненна”: локація для жіночих посиденьок

Паралельно з заходами в ботанічному саду, протягом двох днів тривала програма у в клубі «Натхненна» на вул. Швабській, 68.

5 квітня тут відбулися коучинг-лекції Ольги Агафонової «Карма достатку» та «Хто керує твоїми грошима?», а також лекція Мар’яни Луцо про психологію фінансів — «Гроші: як діємо, так маємо». У другій половині дня Олена Славіна провела майстер-клас «Мої емоції — мій скарб», а завершив день перегляд фільму.

6 квітня лекторій продовжив роботу: Віталія Чорнак розповіла про ФОП, податки та реєстрацію бізнесу, Олена Славіна — про вправи для розвитку емоційного інтелекту. Далі були лекції Наталі Рижак про вплив харчування на фігуру та гормони, Галини Бучко — про інвестиції в нерухомість з мінімальними вкладеннями та виступ Олени Пітух про щасливе сімейне життя. Завершенням дня став ще один кінопоказ.

Ольга Павлова, засновниця клубу, узагальнила «Натхненний марафон» на сторінці клубу в Інстаграм: «18060 грн – таким є результат локації “Лекторій” у рамках нашого фестивалю. Було неймовірно! Неймовірні люди приходили до нас на лекції й тренінги. Неймовірні спікерки ділилися своїми знаннями та досвідом. Тепер плануємо створити телеграм-канал, у якому будуть опубліковані записи усіх лекцій та доступ надаватиметься за посильний донат, аби продовжити збір».

Події цьогорічного фесту вкотре довели: внутрішній розвиток, об’єднання заради спільної мети й підтримка тих, хто боронить нас на фронті, можуть тривати пліч-о-пліч. Навіть якщо погода коригує плани, головне — єдність та активна участь.

Підтримати збір можна й надалі, протягом цього тижня й на вихідних, адже окремі заходи перенесли на 12-13 квітня. Докладні анонси невдовзі презентують на сторінках ГО Творчі волонтери Ужгорода та Рух підтримки закарпатських військових.

Як повідомляв Varosh, заходи СакураФесту продовжаться 12-13 квітня: у рамках ярмарку діятимуть майстеркласи дитячої активності, будуть аніматори, катання на конях, аква-грим, артзона Rosa з майстер-класами для дорослих та фест Холі. Розташується ярмарок на тих самих локаціях: на площах Фенцика, Театральній та на набережній Незалежності.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Дар’я Максимова, студентка відділення журналістики УжНУ

Фото авторки та зі сторінки клубу «Натхненна» у Фейсбук

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