Традиційно зібрали для вас афішу подій в Ужгороді на найближчі три дні, їх цього разу небагато, але кожна — яскрава. Нагадаємо, що в Художньому музеї відкрилася виставка чотирьох художниць “Квітень у квадраті”: свої роботи презентують Юлія Єгорова-Рогова, Олена Аляб’єва, Естер Франчук та Марія Ващенко.

У скансені триває виставка витинанок. а в замку — персональна виставка живопису Василя Вовчка. Загалом травень буде дуже насичений музичними подіями, щоб не пропустити щось цікаве — читайте про “17 подій травня, на які варто піти в Ужгороді”.

2 травня (п’ятниця)

Вистава “Кайдашева сім’я”

Театралів та любителів української класики запрошують до театру на сучасне сценічне прочитання «Кайдашевої сім’ї» – сміливе, динамічне та неймовірно емоційне, — кажуть у театрі. Вперше у виставі гратимуть: у ролі Кайдашихи — з.а. України Наталія Засухіна, у ролі Карпа — Сергій Клімчук.

Початок о 18:00.

Іздрик. Літературний вечір

На початку травня стартує літературний тур Україною з видатним письменником сучасної української літератури — Юрієм Іздриком.

Іздрик, з його неповторним стилем та глибиною думок, зачарує нас своїми вже знайомими всім творами, які завжди викликають захоплення і роздуми. Виступ буде сповнений емоцій й особистих переживань, адже Автор майстерно поєднує слово і почуття, створюючи справжнє літературне мистецтво.

Цей вечір надасть можливість всім присутнім насолодитися сучасними оповіданнями, поставити питання автору та поспілкуватися з Юрієм особисто. Це буде вечір, сповнений творчості та інтелектуальної насолоди.

Вечір у Закарпатській обласній філармонії почнеться о 18:00.

3 травня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Музична вистава “Мауглі”

Хлопчик, якого виростили джунглі — Мауглі — шукатиме себе, навчиться боротись проти небезпеки та берегтиме зграю! На його шляху траплятимуться найрізноманітніші жителі джунглів!

Малечу разом з батьками запрошують до музично-драматичного театру на виставу на 12:00.

Вистава “Гра в правду”

На виставу на Малій сцені запрошують актори муздрамтеатру. Троє чоловіків – Жиль, Паскаль та Фабріс – разом проводять вечір за келихом міцного, обговорюючи злободенні теми: батьківство, стосунки, гроші, кар’єра. Це простий вечір студентських друзів, у який раптом вривається вона – любов всього університету – Марго. Вона змінює хід гри, розхитуючи їхні струни душі.

Початок о 19:00.

4 травня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Презентація роману Тамари Горіха Зерня

У рамках Всеукраїнського туру письменниці з новим романом «Шептуха» від «Книгарні «Є» та «Видавництва «Білка» ужгородці матимуть унікальну нагоду поспілкуватися з Тамарою Горіха Зерня — письменницею, перекладачкою, волонтеркою, авторкою відомих романів «Доця» та «Принцип втручання».

«Шептуха» – книга, яка вже стала подією. Це історія про жінку, котра залишила своє минуле на закинутому хуторі, але зустріла там нові виклики. Честь і нечисть, любов і зрада, війна і справедливість – ці теми переплітаються в творі, який зачіпає найглибші емоції та переживання.

Модеруватиме зустріч Ірина Білоцерківська – видавчиня, очільниця видавництва «Білка». Зустріч відбудеться в “Книгарні “Є”” (просп. Свободи, 40) о 18:00.

“Нескорені” 2025. “Жадан і Собаки”

“Жадан і Собаки” повертаються до Ужгорода в рамках благодійного туру “Нескорені”. 100% коштів з квитків буде передано на бронеавтомобілі для 13-ї бригади НГУ «Хартія».

“Нам хотілося б зіграти цей тур у мирній країні, що не потерпає від війни, від обстрілів та повітряних тривог, — кажуть артисти. — Проте війна триває, вона зовсім поруч. І для нас це ще один привід зібратися разом і зробити добру справу. Зібрати кошти на військо, підтримати Сили оборони, влаштувати цю перекличку, за якою безпомилково упізнаєш своїх – обраних, нарваних, юних і запеклих. Кілька тисяч гарячих голів, кілька тисяч пекучих сердець, кілька тисяч дзвінких горлянок. Приходьте, аби побачити, як нас багато – нас неможливо не помітити і нас неможливо не почути”.

Концерт у Закарпатському муздрамтеатрі почнеться о 18:00.

«Con-Temp TRIO & DRUZI»

Артистки Закарпатської обласної філармонії — Агнеса Бачинська (флейта), Діана Гавата (віолончель) та Катерина Гажо (фортепіано), більш відомі як ансамбль «CON-TEMP TRIO» — починають благодійний фестиваль «CON-TEMP TRIO & DRUZI». В рамках фестивалю пройде п’ять концертів на чотирьох різних локаціях за участі провідних виконавців та колективів Закарпаття. вхід на всі концерти — вільний.

Перший з них заплановано на неділю, 4 травня в Галереї “Ілько”, початок о 18:00.

Вистава “Сімейна вечеря”

Закарпатський муздрамтеатр запрошує на “майже комедію” “Сімейна вечеря”.

Затишний вечір в родинному колі. Сімейна вечеря, яка шепоче про злагоду і спокій. Та все змінюється з появою незнайомця в будинку наших героїв. Чи випадковим є збіг обставин, що вивертає назовні усі приховані бажання та прагнення? Бути чесними із собою та з близькими – важливо. Та чи розуміють це герої вистави?

Початок о 19:00.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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