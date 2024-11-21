Із 15 грудня курсуватимуть 2 нові міжнародні поїзди через Чоп: з Києва до Братислави та Будапешта

Україна спільно з європейськими партнерами запускає нові залізничні маршрути з ЄС.

Так, із 15 грудня у перші рейси виходять поїзди сполученням Київ-Братислава та Київ-Будапешт.

Міжнародне сполучення між столицями України та Словаччини має на меті з’єднати Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами сусідньої Словаччини (Кошиці, Жиліна, Трнава, Тренчин, Попрад). Це також відкриває широкий вибір можливостей доїзду до більшості міст Чехії разом із Прагою, розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Маршрут з Києва до Братислави забезпечуватимуть поїзд №27/28 Київ-Чоп-Київ та новий поїзд словацької залізниці №617/961 Чоп-Братислава-Чоп. Подорож між Києвом та Чопом в нічний час забезпечуватиметься спальними вагонами Укрзалізниці, а денний сегмент на маршруті Чоп-Братислава – сидячими вагонами словацької залізниці.

Маршрут запустили в рамках домовленостей Урядів україни та Словаччини про розвиток у сферах інфраструктури та логістики.

Ще одним міжнародним поїздом Укрзалізниці, вже 20-м за ліком, стане поїзд №9/10 сполученням Київ-Будапешт. Він курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) та люкс (2 місця).

Розклад руху поїзда Київ-Будапешт розроблений таким чином, щоб пасажири мали можливість зручно пересісти на поїзди в напрямку Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука та Цюріха. Також враховані зручні пересадки на поїзди до Румунії, Словенії та інших країн Європи.

Розклад руху поїзда Київ-Братислава:

З Києва поїзд №27/28 відправляється о 19:57, прибуває до станції Чоп о 07:50.

У Чопі пересадка на поїзд словацької залізниці №617/961, який вирушає о 09:59.

Прибуття до Кошице о 13:18, до Братислави – о 19:33.

З Братислави поїзд словацької залізниці №617/961 відправляється об 11:27, прибуває до Чопа о 21:41.

У Чопі пересадка на поїзд №28/27 Укрзалізниці, який вирушає о 22:38 та прибуває до Києва о 10:01.

Загальна вартість поїздки становити орієнтовно 2200 грн.

Розклад руху поїзда Київ-Будапешт:

Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.

У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Українська газета.de

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