У неділю, 15 червня у Великій залі Закарпатської обласної філармонії пройде перший з трьох концертних вечорів ІХ Фестивалю сучасної духовної музики. Його заснували у 2001 році Народні артисти України Еміл Сокач і Йожеф Ермінь для популяризації хорового мистецтва. Після 6 років перерви, через пандемію та початок повномасштабної війни, цьогоріч фестиваль знову запрошує послухати сучасну духовну музику, написану переважно українськими композиторами впродовж останніх років.

Неділя, 15 червня: Йожеф Ермінь та “Моріс Равель”

Ужгородець, піаніст, музикознавець, Народний артист України Йожеф Ермінь каже: фестиваль відновили, тому що необхідно берегти і підтримувати й культурне життя в країні, його не можна ігнорувати.

— Люди зазвичай, коли чують слова “духовна музика”, то сприймають це як церковну, сакральну музику. Але якщо музика якісна, то вона не може бути не духовною, не може не нести в собі духовність. Духовність ми сприймаємо як глибину в музиці. Коли ми запускали Фестиваль, то хотіли познайомити людей на Закарпатті з якісною світовою та українською музикою, — каже музикант. — Музика це елітарна річ і ми спрямовували її саме на публіку, яка зможе її сприйняти. А на Закарпатті, я завжди знав, елітна публіка і тому на наших фестивалях, концертах завжди були повні зали. Ми гратимемо справді якісну, прекрасну музику.

Тому не проблема створити фестиваль, значно важливіше — створити якісний фестиваль. У неділю Йожеф Ермінь (фортепіано) та Академічний симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії (диригент Вікторія Свалявчик-Цанько) виконають музику французького композитора Моріса Равеля.

Концерт почнеться о 17:00.

Вівторок, 17 червня: “Київська камерата”

Національний ансамбль солістів “Київська камерата” виконає на Фестивалі в Ужгороді твори сучасних українських композиторів різних поколінь, що вже стали частиною «золотого фонду» національного музичного мистецтва. Це композиції Валентина Сильвестрова, Геннадія Ляшенка, Івана Карабиця, Олександра Козаренка, Володимира Зубицького, Олександра Родіна та Золтана Алмаші.

— Програма, з якою ми виступимо в Ужгороді, уже лунала у квітні в Берлінській філармонії, а перед тим частково — у Карнеґі-хол, — розповіла Varosh Богдана Півненко, генеральна директорка-художня керівниця НАС «Київська Камерата», скрипалька. — Ми жартуємо, що перед Ужгородом гарно “прорепетирували” програму концерту. Цього разу ми приїхали вперше з нашою новою головною диригенткою Кері-Лінн Вілсон. Вона канадійка, американка з українським корінням, її предки з Чернівців, і дуже велика патріотка України.

Богдана Півненко розповіла: коли почалась війна, Кері-Лінн Вілсон зайняла дуже активну проукраїнську позицію, створила Ukrainian Freedom Orchestra, який влітку матиме вже четвертий гастрольний тур. Разом з чоловіком, генеральним менеджером “Метрополітен-опера” Пітером Гелбом, в якого коріння на Закарпатті, вони підтримують Україну і впливають на суспільну думку в музичному світі.

— Я певна, що публіка, яка прийде на концерт в Ужгороді, відчує цю неймовірну атмосферу на концертах, атмосферу любові і якоїсь синергії, коли музиканти настільки натхнені працювати з Кері-Лінн, а вона — з ними, — каже Богдана Півненко. — Кожен її приїзд в Україну – це величезна музична подія. В Ужгороді вона вперше.

В програмі — філософська музика та віртуозний блиск

На концерті “Київська Камерата” виконає твори сучасних українських композиторів, а також твір Золтана Алмаші “Місто Марії” — гімн-реквієм, присвячений Маріуполю. Золтан Алмаші — віолончеліст, який грає у складі Камерати, та водночас і композитор, “наш прихований козир”, як називає його Богдана Півненко.

— Як каже Золтан, він би хотів, щоб цього твору не було, але його важливість не тільки в тому, щоб люди заново пережили цей біль, це як акт пам’яті, тому що людська пам’ять дуже коротка і це має бути постійне нагадування про ті події, які трапилися, про цю трагедію, — каже вона. — Тому прозвучить його твір, де соло сам він буде грати на віолончелі.

Серед інших потужних творів у виконанні Камерати пролунає один з найяскравіших фортепіанних концертів українського композитора Олександр Козаренко «Кончерта Рутена», також музиканти презентують в Ужгороді надзвичайно віртуозний концерт Володимира Зубицького «Концерт №1», який виконає власне Богдана Півненко.

Концерт почнеться о 18:00.

Вівторок, 18 червня: Академічний камерний хор “Кантус”

У залі Художнього музею ім.Бокшая Академічний камерний хор “Кантус” виконає програму українських композиторів Ганни Гаврилець, Юрія Ланюка, Богдани Фроляк, Святослава Луньова, Ігоря Щербакова та Євгена Петриченка.

Спеціально на замовлення “Кантуса” Богдана Фроляк написала твір “Надія” на вірш Лесі Українки «Ні волі, ні долі»:

— Цей вірш дуже в мені відгукнувся насправді, бо тут мова про долю, — каже Varosh композиторка. — Там вона пише про своє бажання повернутися в Україну, побачити Дніпро. І мені дуже перегукується з фрагментом вірша Шевченка «До Квітки-Основ’яненка», де Шевченко пише «Нехай я заплачу, Нехай свою Україну я ще раз побачу». Для мене цей вірш Лесі Українки — це такий дуже тихий заповіт, її величезна туга за Україну, бажання повернутися в Україну, побачити Дніпро. І цей текст, як ніколи, актуальний зараз для нас всіх українців, тому що Україна наша виборює, виборює цю свободу, незалежність і, зрештою, право бути українцями на своїй землі.

Богдана Фроляк уже не вперше є учасницею Фестивалю сучасної духовної музики в Ужгороді і співпрацює з хором “Кантус” уже не один рік. Твір “Надія” пролунає в Ужгороді вперше.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото з відкритих джерел

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