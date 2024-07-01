“Івашко-незнашко і Ум-гора”: виходить друком нова книга закарпатського письменника Мирослава Дочинця

Нова книга закарпатського письменника, шевченківського лауреата Мирослав Дочинця днями побачить світ.

Повість-казка “Івашко-незнашко і Ум-гора. Для майбутніх дорослих і колишніх дітей” – розповідь про хлопчика-сироту, сповнена пригодами і оповідками про здобуття життєвої мудрості, розповів у коментарі Varosh автор книги.

“Ця книга для мене дуже важлива. Вона про хлопчика-сироту, який нічого не розуміє в цьому світі, всі сміються з нього, неначе з дурника. Про те, як життя стає його школою, і він йде крізь роки і приходить до Ум-гори”, – сказав Мирослав Дочинець.

Книга буде наповнена унікальними ілюстраціями художниці Олександри Гаркуші. Власне, через підготовку ілюстрацій для видання книга так довго готувалася до друку.

“Дивовижні малюнки Олександри Гаркуші зроблені у спеціальній техніці, яку вона розробила спеціально для цієї книги: вони створені на випаленій теракоті, на глині. Завдяки ілюстраціям виходить такий магічний, чарівний, старовинний ефект. Художниця працювала над ними понад рік. Я чекав, бо розумів, що це буде книжка – подарунок долі, як сказала одна з читачок”, – розповів Мирослав Дочинець.

Наразі нова книга “Івашко-незнашко і Ум-гора” доступна у передзамовленні. Замовити її вже можна у видавництві “Карпатська вежа”, яке власне й заснував Мирослав Дочинець.

Окрім того, що книга буде гарно візуально оформлена, вона ще й буде обтягнута подарунковою плівкою, а поміж сторінок читач знайде листівку-закладку з одкровеннями, напуттями маленькому, юному читачеві. Таке рішення, за словами Мирослава Дочинця, запропонували самі друкарі, проглянувши зміст книги.

“Щоб книга пішла у світ як дуже гарна і пам’ятна річ, яку читатимуть не лише діти, але й дорослі. Адже книга має підзаголовок: для майбутніх дорослих і колишніх дітей. Щоб було цікаво і тим, кому читають, і тим, хто читає. Це буде такий подарунковий, гарний, шляхетний варіант”, – розповів автор.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут. А з нас — кавіль!

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Мирослава Дочинця

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.