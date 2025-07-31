Італійські танці, “Зв’язок”, футбол: Афіша подій на 1-3 серпня

Що ж, друзі, вже завтра серпень! Останній місяць літа розпочинається з вихідних. І поки триває сезон відпусток і літнього відпочинку, Ужгород не надто щедрий на активні та культурно-розважальні події.

Утім, уже завтра, 1 серпня у Колочаві стартує триденний щорічний ECO FILM FESTIVAL by CHYSTO.DE?!. Подія об’єднає екологію, культуру та освіту задля збереження унікальної природи Карпат і підтримки свідомого способу життя. Цьогоріч у програмі – 11 стрічок на екологічну тематику. Окрім кінопоказів передбачена також насичена культурна програма.

А ще нагадаємо, що до 10 серпня триває прийом заявок на фотоконкурс «Закарпаття: у кадрі та серці». Мета конкурсу – зібрати найкращі авторські світлини, що показують багатогранність життя краю: від гірських краєвидів до місцевих традицій, архітектури та людей. До участі запрошують як професіоналів, так і аматорів, головна умова – якісні фото, зроблені на території Закарпаття впродовж останніх п’яти років. Подати заявку та фото на конкурс можна за посиланням: https://t.ly/PW9SU.

А тепер, власне, до подій, запланованих на прийдешні вихідні. І так, якщо раптом щось пройшло повз нашу увагу – пишіть, обов’язково додамо подію до афіші.

1 серпня (п’ятниця)

Презентація нової колекції свічок “Зв’язок” від бренду “Ліс”

У програмі:

Лекція про вівчарство і ремесла

Дискусія: куди рухається сувенірний ринок Закарпаття?

Презентація нової колекції та концепції закарпатських сувенірів.

Нова колекція «Зв’язок» — це свічки, в яких оживають дідусь-вівчар, бабуся-прядильниця, овечки та вівчарський пес. Бренд народився з любові до родинної історії та Закарпаття. Це 100% локальний продукт: віск від закарпатських бджолярів, форми, дизайн, упаковка, тексти – усе створено в Ужгороді з душею.

Час: 16:00.

Локація: Артпростір «Ліс» (вул. Фединця, 37).

Італійські історичні танці для кожного

У програмі вечора:

Чарівний світ італійських придворних танців XIV-XVI століть. Ми розкажемо про історію та особливості цих витончених рухів, що захоплювали вельмож.

Активна участь кожного! Не просто дивіться, а станьте частиною історії! Ми покажемо та навчимо основних кроків, щоб кожен охочий зміг долучитися до танців і відчути атмосферу справжнього балу доби Відродження.

Багато цікавої інформації та неочікуваних фактів про культуру, музику та повсякденне життя італійського Відродження.

Цей вечір — це не лише подорож у минуле, а й можливість підтримати майбутнє. Під час заходу відбудеться збір коштів на потреби Збройних Сил України.

Вхід: 300 грн (200 грн – вартфсть квитка, 100 грн – внесок на підтримку ЗСУ).

Час: 18:00.

Локація: дворик кав’ярні “Кава у Джанні” (вул. Мукачівська, 4).

2 серпня (субота)

Футбольний матч ФК «Ужгород»- Скала-1911 (Стрий)

До Ужгорода повертається професійний футбол! Цієї суботи – ФК «Ужгород» приймає вдома Скалу-1911.

Ціна квитка: 50 грн. Придбати квиток можна у касах стадіону перед початком гри.

Час: 15:30.

Локація: стадіон «Авангард».

Вечір мрії

Інтелектуальний вечір з передісторією, переглядом кінофільму та обговоренням побаченого. Організатори пропонують відчинити двері до світу сил позитивного мислення та закону притяжіння.

Молода вдова з усіх сил намагається виховувати своїх трьох дітей. Стикаючись з безліччю труднощів, вона не здається перед ними, а намагається все подолати заради дітей. Її життя починає стрімко змінюватися після того, як в ньому з’являється таємничий чоловік. Незважаючи на секрет, який у нього явно є, за найближчі кілька днів він кардинально змінить життя всього сімейства.

Назву фільму не називають свідомо, оскільки головною цінністю події вважають самопізнання та усвідомлення власного прагнення до змін та власних можливостей. І в цьому покликаний допомогти кінофільм.

Вхід: 150 грн.

Час: 18:00.

Локація вул. Василя Комендаря, 50б (одноповерхова будівля у дворі).

3 серпня (неділя)

Кінопоказ «Кораліна у світі кошмарів»

Запрошують усіх охочих віком від 12 років. За підсумком перегляду заплановано обговорення.

Побачити, почути і відчути важливість уваги батьків до тебе. Відпочити і може трішки й злякатися.

Вхід безплатний, за реєстрацією:

Час: 18:00.

Локація: Артпростір «Станція Уж».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Сергій Денисенко

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