Італійські танці, марафони та лекція: події в Ужгороді 6-8 вересня

Перші осінні вихідні варто провести цікаво, гадаємо. Поки готували для вас афішу, звернули увагу на те, що цими вихідними у Мукачеві варитимуть “Леквар Перемоги 2.0”, а в Іршаві проведуть півмарафон. В Ужгороді вже відкрив театральний сезон театр ляльок “Бавка”, і тому тепер — щовихідних об 11:00 та 13:00 — малечу чекають цікаві вистави. А ввечері в “Бавці” з 10 до 15 вересня проходитиме щорічний міжнародний театральний фестиваль “Монологи над Ужем”.

Тож податися є куди. А якщо ми про щось забули написати — пишіть нам у коментарях, доповнимо.

6 вересня (п’ятниця)

Танцювальна подорож до Італії

Кав’ярня “Кава у Джанні” вже другий рік проводить мистецькі вечори, на яких можна поринути в давню італійську культуру, відпочити серцем і душею, і найголовніше, допомогти нашим захисникам побороти підступного ворога.

“Вечір п’ятниці не є винятком, — кажуть організатори. — Подорожуючи разом з нами по Італії ви зможете: вивчити основні кроки й затанцювати одні з найцікавіших італійських народно побутових танців;

при бажанні пограти на тамбурелло й кастаньєтах; почути цікаві історії та легенди італійського народу; задонатити на користь ЗСУ”.

“Кава у Джанні”, (вул.Мукачівська 4 (внутрішній дворик)), початок — о 17.30. Вартість вхідного квитка 200 грн. Організатори попереджають: вдягайте зручне взуття; дівчата — вдягайте довгі, просторі спідниці (по можливості); приносьте бубни, тамбурини, кастаньєти.

“Знайди їх всі – мініскульптури Ужгорода”

Під час цієї екскурсії ви зможете відкрити неймовірний світ мініатюрних скульптур, розташованих по всьому місту. Гіди MUSE travel розповідатимуть про кожну скульптуру, її історію та особливість. Ви дізнаєтеся, де саме приховані ці маленькі шедеври та яку символіку вони несуть.

Вартість: 150 грн. Старт: о 19:00. Реєстрація за допомогою гугл-форми або за номером телефону: +380 (99) 722 59 60.

7 вересня (субота)

Uzhhorod runday

Традиційний Uzhhorod runday – це пробігтися 5 км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Ужгороді.

Долучитися дуже просто:

– безкоштовно зареєструватися на https://everyrun.world (достатньо 1 разу на всі забіги, навіть на інших локаціях)

– роздрукувати особистий QR код

– не зважати на погоду, настрій чи на жодні обмеження щодо віку або спортивної форми…

– дістатися вчасно до точки збору.

Розклад заходу:

8:45 – збір

8:50 – розминка

9:00 – старт забігу

Локація: старт від Лінгвістичної гімназії (Набережна Незалежності, 5). Для новачків – реєстрація на https://everyrun.world.

Обов’язково для участі у забігу взяти з собою роздрукований QR код.

БПЛА 2.0: “Крила” української армії”

Чергова лекція “Центру готовності цивільних. Ужгород” Благодійного фонду Сергія Притули стосуватиметься “крил” українського виробництва. Ці засоби працюють глибоко на території ворога, вони стали справжнім кошмаром для російських енергетичних та військових об’єктів. У цю суботу є можливість багато дізнатися про БПЛА від практиків.

Для участі необхідно: зареєструватися за посиланням у шапці профілю; зробити довільний благодійний внесок та дочекатися підтвердження від організаторів. Місце проведення та інші деталі повідомлять підтвердженим учасникам.

Всеукраїнський турнір з фехтування ім. Василя Герея

Впродовж двох днів — 7-8 вересня — у спорткомплексі “Юність”пройде Всеукраїнський турнір з фехтування, памʼяті Василя Герея. Програма турніру — на фото.

Підготовка дитини до школи

Малюків запрошують на захоплюючі заняття з підготовки до школи. Курс містить три напрямки : грамота, математика та навколишній світ.

Після занять дитина: отримає навички читання по складах; підготує руку до письма; розвине зв’язне мовлення, логічне мислення, пам’ять та увагу; вивчить цифри та навчиться виконувати арифметичні дії додавання і віднімання; розширить знання про навколишній світ; отримає навички комунікації та соціалізації. Графік занять: сб 15:00 – 17:00. Адреса: вул.Фединця 47 (4 поверх). Для запису: 0507019860

8 вересня (неділя)

Одноденний тур з дітьми в Лумшори

“Крила” запрошують на одноденний тур з дітьми в Лумшори. Вартість поїздки для 1 дитини 1400 грн

У вартість входить харчування, екскурсія на 3 водоспади, розважально-інтерактивна програма з Мариною Больбух, тематична вікторина та трансфер. Виїзд з Ужгорода о 8.45, приїзд в Ужгород о 20.00.

Дзвоніть з питаннями 0509372115 (Наталія).

Афіша оновлюється…

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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