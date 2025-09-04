Історичний будинок на площі Петефі,2 в Ужгороді: як мешканцям протистояти депутату та врятувати будівлю

Мешканці будинку на площі Шандора Петефі 2 в Ужгороді уже не перший рік б’ють на сполох через стан будинку — фасаду і квартир. Одна з мешканок, акторка, телеведуча та громадська активістка Римма Зюбіна неодноразово знімала відео про стан стін у будинку та внутрішнього дворика, звертаючись до міського голови з проханням звернути увагу на історичний будинок у самому центрі міста.

— Я вже кілька років говорю, знімаю відео, звертаюся до впливових людей: фасад, внутрішній дворик, і квартири в жахливому стані, — каже вона Varosh. — У квартирах пліснява, протікає дах, осипається штукатурка, дворик перетворився на звалище. Але рік тому наш будинок зняли з балансу міськради і тепер ніхто не хоче братися за його ремонт. Більшість квартир у нашому будинку викупив депутат міськради Павло Маєрчик, чи на себе, чи на ім’я інших людей. Залишилися у нас дві квартири і ми навіть ОСББ не можемо створити, бо для цього потрібне об’єднання мінімально трьох квартир!

Що кажуть у міській раді

Будинок на площі Петефі 2 був збудований у 1938 році і на сьогодні перебуває в незадовільному стані та потребує реставрації й ремонту, — сказала в коментарі Varosh Даніелла Геворкян, директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради.

— У червні цього року депутат Валентин Штефаньо написав звернення з проханням провести обстеження будинку, пояснила вона. — Ми створили комісію, обстежили будівлю: крім того, що на фасаді відпадає штукатурка, ремонту потребують димарі, карнизи, дуфорт. Стан будинку незадовільний, будівля потребує капітального ремонту зі збереженням архітектурних деталей.

З її слів, рік тому один з власників будинку звернувся до міськради з проханням зняти будинок з балансу міста. Відтак, на цей час міська рада не несе обов’язків щодо утримання цього будинку, оскільки це є вже спільна сумісна власність всіх власників приміщень в будинку.

— У разі, якщо власники створять ОСББ, це як один із виходів, де міська рада може допомогти цьому будинку, — запропонувала директорка департаменту. — Тоді будинок може брати участь у програмі щодо у співфінансування в участі в капітальних ремонтах будинку. Там співвідношення іде 80/20, 80% вартості покладається тут на органи місцевого самоврядування. 20 на мешканців. Однак, щоб вийти на цей рівень, потрібно, щоб мешканці будинку якось самоорганізувалися, об’єдналися і створили юридичну особу, з якою може співпрацювати виконавчий комітет міськради.

“Квартири ми не продамо”

Римма Зюбіна розповіла: кілька разів мала розмову щодо будинку з Павлом Маєрчиком, просила його відремонтувати будинок, але він цього робити не хоче:

— Він у цьому не зацікавлений, хоче довести будинок до аварійного стану, щоб потім його зруйнувати і збудувати якусь чергову висотку. Там рахунки комунальні у різних квартирах, де не живуть люди, космічні… Ми бачили, бо вони випадають з поштової скриньки і нікому до цього нема діла. Він пропонував мені продати йому квартиру і не мати клопоту, але ми квартири не продамо.

Я особисто була на земельні комісії, кілька років тому в міськраді, коли Павло Маєрчик, бувши головою земельної комісії, подав схему під приватизацію окрім Шандора Петефі 2 ще половини території готелю “Олд Континент”. І ще кілька будівель по набережній туди, де колись був оцей комплекс “Дельфін” планував захопити. І, звісно, що власники “Олд Континенту” подали на нього скаргу. Якби це робилося тишком-нишком, то все би було спокійно прийнято і списано на нього. В той же день він до мене звернувся і сказав: “Давайте будемо домовлятися, бо ні вам, ні мені там життя не буде”.

Павла Маєрчика все влаштовує

На пропозицію Римми Зюбіної співіснувати мирно, доглядати за будинком і зробити ремонт, він відповів: “Мене все влаштовує”. Varosh звернувся по коментар до Валентина Штефаньо, який просив міськради провести обстеження будинку. Він розповів про своє звернення, відповідь міськради, “яка нічого не означає”…

— Я говорив з Павлом про цей будинок, він цілком спокійно відповів: “Я пропонував їй (Риммі Зюбіній, — ред.) купити її квартиру, вона відмовилась. Я нічого не буду робити”, — каже Штефаньо.

— У дворі у нас є ще 4-квартирний будинок двоповерховий і ще один будинок одноквартирний. І всі вони записані не 2А і 2Б, а вони записані як Шандора Петефі, 2. Тобто начебто по документах це 16 квартир, — розповідає Римма Зюбіна. — Але насправді вони, ті, що в дворі, це давно вже зруйновані будівлі, вони були пристосовані для складських приміщень піцерії, що була на набережній. І закритий вхід.

У самому будинку Павло Маєрчик викупив на першому поверсі квартиру і на останньому — це маленькі квартирки для двірника і прислуги. Таким було їхнє призначення при проєктуванні будинку. На нашому другому викупив половину квартир і одну на третьому.

Що каже юрист

— ОСББ — це не панацея від розв’язання будь-яких проблем, — пояснив Varosh юрист Дмитро Мушинський. — ОСББ — це просто юридична особа, яка може регламентувати співвласникам можливість спільно використовувати належне їм майно, в тому числі спільне майно цього багатоквартирного будинку. Власники самостійно вправі і зобов’язані належно володіти, розпоряджатися цим майном, так щоб це розпорядження не перешкоджало правам інших співвласників цього будинку. І немає жодного значення, чи створена вже юридична особа у формі ОСББ, чи, наприклад, співвласники якимось чином об’єдналися і уклали договір із управляючою компанією.

Але і це, за словами Дмитра Мушинського, лише один із способів, як можуть діяти мешканці будинку, якщо не хочуть продавати свого житла депутату. Люди можуть домовитися і поетапно. скинувшись грошима, ремонтувати житло.

— Зрозуміло, знайдуться завжди співвласники, які не захочуть брати в цьому участь. Це все має відбуватися виключно на питаннях договірних між цими співвласниками. ОСББ просто, як серед цих варіантів, це самий простий варіант, — каже юрист.

Будинок доктора Саламона

Саме такою є історична назва будинку на площі Петефі, 2. Чотириповерховий будинок із прогресивною архітектурою спроєктовано одним із найвідоміших чехословацьких архітекторів — Яном Ґілларом, — пишуть на сайті Uzhhorod Modernism. Споруду зведено у 1938 році в результаті докорінної перебудови старої австро-угорської будівлі.

Будівля прибуткового будинку доктора Саламона має певні риси запізнілого ар-деко. Сходові майданчики викладені одним з найбільш популярних в Ужгороді оптичним візерунком з цементної чорно-сіро-білої плитки. На останньому поверсі збереглися автентичні функціоналістські двері, яких в Ужгороді залишилося не так багато.

Цей будинок показують туристам як історичну спадщину Ужгорода і гіди частенько додають: “Тепер у цьому будинку живе відома артистка Римма Зюбіна”. Однак мало хто здогадується, що робиться за стінами все ще величної споруди.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Uzhhorod Modernism та надані Валентином Штефаньо

