В Ужгороді започатковують перший локальний кінофестиваль короткометражного кіно Black Room Film Festival.

«Повноцінні» кількаденні фестивальні покази планують на осінь. А в липні проведуть, так би мовити, пробну версію фестивалю – влаштують презентацію серії короткометражних фільмів про історію Перечина на Сцені просто неба у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі, розповів у коментарі Varosh один із співорганізаторів фесту, директор облмуздрамтеатру Рудольф Дзуринець

«Торік на запрошення мера Перечина Івана Погоріляка ми разом із режисером Крісітаном Сайлером та режисером-постановником Михайлом Фіщенком в рамках грантового проєкту зняли 7 коротких історій на реальних подіях про місто, його історичні локації та визначних людей. Цього року нам прийшла ідея: чому б не зробити кінофестиваль, і його «бета-версія» відбудеться саме у нас на Сцені просто неба. Після цього ми вже його масштабуватимемо – робитимемо мультикультурним, міжнаціональним. Вже маємо заявки на участь від охочих брати участь», – розповів Рудольф Дзуринець.

Показ циклу короткометражних «Історій Перечина» стане першою публічною їх демонстрацією. Наразі ці відеоісторії представлені у Краєзнавчому музеї Перечина, де туристи можуть переглядати їх під час відвід закладу.

Під час презентації «Історій Перечина» в Ужгороді автори розкажуть про те, як добиралися локації для зйомок і загалом про знімальний процес.

За словами Рудольфа Дзуринця, у такий спосіб ідейні натхненники локального фестивалю короткометражного кіно Black Room Film Festival хочуть оцінити, чи викличе зацікавленість в ужгородців такий формат і чи буде фест актуальним.

В перспективі вже кількаденний Black Room Film Festival планують провести вже за кілька місяців і вже на Малій сцені. Він має об’єднати дві складові: театр – як майданчик для проведення заходу, – та кіноіндустрію.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Рудольфом Дзуринцем

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