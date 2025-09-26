ІСАР Єднання представить в Ужгороді актуальні грантові можливості

Команда ІСАР Єднання приїде до Ужгорода 9 жовтня з презентацією своїх грантових можливостей. Захід розрахований на весь день, триватиме з 10 по 17 годину.

Участь безкоштовна, але кількість місць обмежена. Подія відкрита лише для зареєстрованих учасників. Форма для реєстрації тут.

Що буде на події:

організатори розкажуть про п’ять відкритих грантових конкурсів від організації;

короткий огляд результатів найактуальнішого дослідження стану громадянського суспільства;

можливість для учасників представити свою ідею чи заявку й одразу отримати професійний фідбек;

робота в групах над реальними викликами громад та презентація власних рішень;

індивідуальні консультації від грантових менеджерів;

нетворкінг з колегами та партнерами.

Про ІСАР Єднання

ІСАР Єднання – українська громадська організація, яка 25 років розвиває громадянське суспільство й культуру стратегічної філантропії, а також посилює ініціативи для розбудови демократії в Україні. Організація щороку надає від 500 грантів для реалізації суспільно-корисних ініціатив по всій території України.

Подія в Ужгороді відбудеться в межах всеукраїнського роуд-шоу “Експедиція Єднання”, під час якого команда ІСАР відвідує різні регіони країни, щоб познайомитися з місцевими організаціями, презентувати грантові можливості та почути їхні ідеї. Такі зустрічі відбудуться й в інших українських містах, зокрема Вінниці, Хмельницькому, Черкасах і Харкові.

Галина Гичка, Varosh

Фото: ІСАР Єднання

