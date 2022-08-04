Ірина Галай, гурт «Анця» та Fire Life запрошують на екопікнік Chysto.de

Екопікнік на Вільшанському водосховищі вчергове збирає волонтерів 12-14 серпня. Цього разу екопікнік #15 пройде під гаслом “Настав час здійснювати загадані бажання”, оскільки саме в ці дні передбачається пік зорепаду Персеїд. Загадуватимуть волонтери бажання про надання Вільшанському водосховищу природоохоронного статусу.

В коментарі Varosh одна з ініціаторів екопікніків на Вільшанському водосховищі Лєна Жук розповіла, що це бажання у них з чоловіком Романом є вже кілька років.

Кілька сотень мішків зі сміттям вивезли екоактивісти з Вільшанського водосховища

— Ми вже майже 2 роки працюємо над чистотою цієї території, однак далі екопікніків у нас справи не йшли, — розповіла вона, — ми просто не знали, які кроки в юридичній площині нам потрібно робити. Ми спілкувалися з директором природоохоронного парку “Синевир”, з яким межує Вільшанське водосховище і просили його взяти під опіку сховище. Однак він відмовив, бо не зовсім зацікавлений у цій території. Ми звертались і в ОДА, але, знову ж таки, все це були усні прохання і розмови.

Зараз команда волонтерів Chysto.de шукає юристів, щоб включилися в команду і разом йшли до здобуття цього статусу.

Музичний супровід на екопікніку #15 забезпечуватиме гурт “Анця”, під зорепадом біля вогнища можна буде поспілкуватися і поставити будь-які питання відомій альпіністці, закарпатці Ірині Галай. Традиційно виступатиме театр вогню “Fire Life”.

Бажаючих долучитися до екоприбирання просять реєструватися на сторінці Chysto.de.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.