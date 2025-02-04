“Інтерфийса”: в Ужгороді презентували збірку статей написаних закарпатським діалектом

Днями в Ужгороді презентували збірку статей популярного характеру з інтернет-порталу interfyisa.com. В неї увійшли 15 статей з сайту та унікальні, які є тільки в книзі й ніде не публікувалися, — розповів Varosh один з авторів, засновник проєкту Мигаль Лижечко.

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Чотири роки тому він створив сам проєкт, а за рік і сайт, на якому публікував перекладені ним же новинки зі світу технологій та інтернету:

— Перекладав і публікував те, що мені самому було цікаво читати, бо це і дотично до моєї професійної сфери і до того ж по-русинськи такого контенту не було, — пояснив Мигаль Лижечко. — В мене було таке відчуття, що якось я не можу не вміти говорити про свою роботу своєю рідною мовою. Спочатку я задумував його як новинний портал, але минулого року на сайті вже переважали статті на популярно-наукову тематику. Назву придумала наша подруга Марія, це свого роду алюзія на слово «інтерфейс» англійське, але з русинським «фийса», або ж балта (сокира, укр.).

У книгу увійшли статті, які зібрали найбільше переглядів на сайті. На певному етапі до проєкту приєднався і Петро Біров, який і створив сайт, на який теж дописував і зробив верстку та дизайн книги. Випуск книги, яка вийшла накладом 300 примірників, профінансував сам Мигаль Лижечко.

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Кошти з продажу збірки автори повністю передають на Рух підтримки закарпатських військових.

— Книжка була важливим маркером, щоб зрозуміти, чи люди будуть готові дати за неї гроші, — каже Мигаль Лижечко. — І можу вам вже сказати, що на одній тільки презентації з рук у нас забрали 23 книги, і ми зібрали донати на “Рух підтримки закарпатських військових” близько 7 тисяч гривень. Окрім цього, зареєструвалися попередньо і передзамовили книгу біля сотні людей. Це і є маркер того, що людям така література цікава.

Книгу вже можна знайти в Ужгородській публічній бібліотеці, що в Пасажі, та в кав’ярні-пекарні на вулиці Лаборця, 2.

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Зоряна Попович, Діана Тищенко, Varosh

Фото: Сергія Денисенка

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