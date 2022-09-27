«Interfamily». В Ужгороді відкрили клініку для тимчасово переселених осіб

23 вересня в Ужгороді волонтерська команда сімейних лікарів відкрила Інтернаціональну клініку сімейної медицини «Interfamily» для тимчасово переселених осіб і ужгородців. Історія клініки почалася в перші місяці війни: спочатку був куточок у комплексі “Совине гніздо”, потім — невеликий кабінет, який згодом, за допомогою ґрантових проєктів, став клінікою.

— Клініка для переселенців — так ми позиціонували себе з початку війни й до вересня місяця, — розповіла smm-фахівчиня клініки Юлія Химинець, — адже починали саме як пункт надання допомоги переселенцям. Зараз, ми перейшли на новий рівень і вже готові приймати всіх гостей, жителів міста Ужгород і не тільки.

За словами Юлії, втіленню проєкту в життя сприяв досвід, який набули члени волонтерської команди сімейних лікарів (досвідчених лікарів і викладачів сімейної медицини та молодих починаючих лікарів) під час цілодобового медичного обслуговування біженців на кордоні, вокзалах та притулках для вимушених переселенців в Ужгороді та Чопі та під час роботи в кількох локаціях спонтанного волонтерського медичного центру в місті Ужгороді від самого початку війни.

— Ми звемося інтернаціональною клінікою саме завдяки нашим колегам і спонсорам, а саме меценатам із США і Європи, — пояснила Юлія Химинець. — Ідея клініки не тільки в наданні медичної допомоги населенню, а й розвитку сімейної медицини на Закарпатті. Наша клініка стане центром, на базі якого студенти медичного факультету, а також лікарі-інтерни зможуть здобувати не лише академічні, але й практичні знання спілкування з пацієнтами та тонкощів роботи з ними. Також в нашому штаті можна побачити інтернів-іноземців, що ще раз підкреслює нашу відкритість на весь світ і можливості прийому як Українців, та й іноземців.

Клініка буде багатопрофільною, із залученням вузьких спеціалістів, над чим колектив зараз активно й працює. Це будуть і давно знайомі, а також нові лікарі для Ужгорода.