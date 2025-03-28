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Інтерактивну карту сакур презентувала Ужгородська міськрада

28 Березня 2025 9

Сакура є однією з візитівок Ужгорода і незабаром місто порине в рожевий шал цвітіння. До початку цвітіння, щоб полегшити орієнтування на локаціях туристам, Ужгородська міська рада презентувала інтерактивну карту сакур міста.

Karta Sakur

Скриншот з інтерактивної карти

На мапі зображені вулиці, на яких висаджені дерева, також численні фото.  Найбільше сакур — і вони найстаріші та найгарніші — цвітуть у старій частині міста, в районі Малий Ґалаґов. Їх у період входження Закарпаття до Чехословаччини, з 1919 по 1939 рік, активно висаджувала чеська влада, вкладаючи кошти у розбудову мікрорайону Галаго (нині центр Ужгорода по правий бік річки Уж), пише Турінформ Закарпаття.

Додамо, що перші сакури в Ужгороді почнуть розквітати орієнтовно з 10 до 20 квітня. Про це Varosh розповіла завідувачка сектору агрометеорології Закарпатського обласного гідрометцентру Оксана Куклишин.

— Сакури в Ужгороді на різних локаціях зацвітають в різний час. Першою починає цвісти сакура на Митній, трохи згодом – в історичному центрі. Якщо початок цвітіння припаде на 10 квітня, то пік орієнтовно може бути й 15 числа, – каже вона.

Нагадаємо, що Ужгород уже на повну готується до фестивалю СакураФест, який точно пройде у рожевому цвіті.

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Зоряна Попович, Varosh
Фото ілюстративне

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