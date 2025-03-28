Інтерактивну карту сакур презентувала Ужгородська міськрада

Сакура є однією з візитівок Ужгорода і незабаром місто порине в рожевий шал цвітіння. До початку цвітіння, щоб полегшити орієнтування на локаціях туристам, Ужгородська міська рада презентувала інтерактивну карту сакур міста.

На мапі зображені вулиці, на яких висаджені дерева, також численні фото. Найбільше сакур — і вони найстаріші та найгарніші — цвітуть у старій частині міста, в районі Малий Ґалаґов. Їх у період входження Закарпаття до Чехословаччини, з 1919 по 1939 рік, активно висаджувала чеська влада, вкладаючи кошти у розбудову мікрорайону Галаго (нині центр Ужгорода по правий бік річки Уж), пише Турінформ Закарпаття.

Додамо, що перші сакури в Ужгороді почнуть розквітати орієнтовно з 10 до 20 квітня. Про це Varosh розповіла завідувачка сектору агрометеорології Закарпатського обласного гідрометцентру Оксана Куклишин.

— Сакури в Ужгороді на різних локаціях зацвітають в різний час. Першою починає цвісти сакура на Митній, трохи згодом – в історичному центрі. Якщо початок цвітіння припаде на 10 квітня, то пік орієнтовно може бути й 15 числа, – каже вона.

Нагадаємо, що Ужгород уже на повну готується до фестивалю СакураФест, який точно пройде у рожевому цвіті.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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