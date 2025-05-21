Інноваційний винахід студентів Свалявського коледжу переміг на всеукраїнському конкурсі

Влітку команда закарпатських студентів Stick Friend представить свій винахід – милицю з кнопкою виклику SOS та GPS-трекером – на найбільшому європейському фестивалі молодіжного підприємництва Gen-E в Афінах.

Євген Волошин, Евеліна П’ятак, Софія Шустер та Яна Турянин – команда студентів Свалявського професійного коледжу Stick Friend, яка стала переможцем всеукраїнського заходу з молодіжного підприємництва «Молодіжний бізнес-день» у Києві.

Команда розробила й представила на заході унікальну розробку – палицю на зразок милиці з кнопкою екстреного виклику SOS та GPS-трекером для встановлення геолокації.

Як розповів у коментарі Varosh один із учасників команди Євген Волошин, пристрій буде корисний для насамперед літніх людей зі складнощами пересування, а також для ветеранів після важких травм і туристів, які здійснюють сходження чи прогулянки в горах.

«Це була моя ідея, яка виникла з власного трагічного досвіду. Минулого року моя прабабуся, коли нікого не було вдома, знепритомніла і впала. Отримавши травму, вона пролежала тривалий час на підлозі, оскільки не мала біля себе мобільного телефону – лише милицю. Так ми її знайшли вдома на підлозі, а згодом вона померла внаслідок пневмонії, яка стрімко розвинулася», – розповів Євген Волошин.

Тож коли у жовтні 2024 року студентам розповіли про можливість взяти участь у конкурсі з молодіжного підприємництва, Євген запропонував створити милицю, яка буде корисною для людей похилого віку та для воїнів після важких поранень.

Спершу концепцію й ідею представили в Ужгороді, а, здобувши перемогу, приступили вже власне до розробки. Інженерні рішення та варіанти електронного забезпечення шукали в інтернеті. Відтак проходили тренінги з підприємництва та ведення бізнесу, подавалися на пітчинги, демонстрували винахід на ярмарках.

16 травня студенти презентували розробку на національному юнацькому форумі з підприємництва Junior Achievement Ukraine у Києві. З-поміж 33 команд закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти з 16 областей України розробка команди Stick Friend Свалявського коледжу зайняла 1 місце.

«На милиці є кнопка для екстреного виклику SOS: при натисканні на контактний номер, попередньо внесений у програму, приходить повідомлення, що людина потрапила в халепу. Також на милиці є GPS-навігатор, за яким власника/цю милиці можна відстежувати 7/24. І ще на ній є додатково ліхтарик», – розповів Євген Волошин.

Розробкою вже цікавляться потенційні інвестори

Під час роботи над винаходом студентів супроводжувала команда менторів Свалявського професійного коледжу: Марʼяна Луца, Вікторія Філак та Вікторія Похил.

Як розповіла Вікторія Філак, наразі студенти розробили три варіанти милиці: окремо для літніх людей, для воїнів та для туристів. Милиця для воїнів матиме спеціальний підлокітник, для літніх людей – стабілізаційний упор. Аби протестувати варіант милиці для воїнів, навідалися у сервісний центр Protez Foundation у Сваляві, де отримали відгуки та побажання безпосередньо від військових, які протезуються та обслуговуються у закладі.

Влітку команда Stick Friend зі своїм винаходом представить Україну на європейському фестивалі молодіжного підприємництва Gen-E в Афінах. Попередньо участь у ньому братимуть команди з понад 160 країн світу.

Тим часом розробкою студентів вже зацікавилися потенційні інвестори: вже зараз команда проводить переговори з кількома із них. Тож з високою ймовірністю винахід з часом буде запущений у серійне виробництво, сподівається команда Stick Friend.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Вікторією Філак

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