Інклюзивний простір-читальню облаштують в Закарпатській обласній бібліотеці

В обласній книгозбірні в Ужгороді відбувся круглий стіл з питань облаштування безбар’єрного інклюзивного простору, доступного для маломобільних людей та людей з інвалідністю.

Під час заходу йшлося про плани з організації у внутрішньому дворику бібліотеки літнього простору-читальні з висувним дахом, який буде облаштований спеціальною бруківкою, забезпечений спеціальними вуличними меблями й технічними засобами для проведення різноманітних культурно-мистецьких, інформаційних, освітніх, інтеграційних зустрічей, заходів і подій, розповіла у коментарі Varosh завідувачка відділу проєктної та соціокультурної діяльності обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка Євгенія Напуда.

«У нас є давня мрія облаштувати доступний безбар’єрний вуличний простір у бібліотеці, а також обладнати інклюзивну читальну залу, доступну для людей з інвалідністю. Дедалі більше українців повертаються з фронту, ми бачимо й на вулицях нашого міста захисників і на кріслах колісних, і на милицях, яким також необхідно надавати інформаційні, культурні послуги. І потрібно, аби простір був безпечний, доступний для всіх», – сказала Євгенія Напуда.

Аби зібрати пропозиції експертів щодо якісного облаштування безбар’єрного інклюзивного комфортного простору, у книгозбірні організували круглий стіл. До участі запросили також людей з інвалідністю, представників громадських організацій, які працюють з людьми з інвалідністю і мають досвід з обладнання таких просторів в інших проєктах. До організації заходу долучилася Всеукраїнська ініціатива «Активна громада».

«Ми хотіли зібрати пропозиції та обговорити всі нюанси. Говорили про те, якої висоти і які пандуси мали би бути в такому просторі, про те, що спеціальну бруківку треба викладати, знову ж таки, за спеціальною технологією, щоб людям було комфортно пересуватися на кріслах колісних. Про те, якою має бути вбиральня для дітей з інвалідністю. Навіть про те, на якій висоті мають бути розташовані дверні ручки для зручності», – сказала Євгенія Напуда.

На круглому столі були присутні представники Закарпатської ОВА, Ужгородської міської ради та Ужгородської філії обласного центру зайнятості.

Досвідом з облаштування єдиного в бібліотеці інклюзивного відділу «Вікно в Америку» на заході поділилася директорка закладу Олена Канюка.

Також своє бачення щодо облаштування безбар’єрного простору висловили присутні провідна фахівчиня центру інновацій та розвитку, експертка з питань доступності Марина Сташина-Неймет, представник кризового медіацентру, релокованого з Сєвєродонецка Олег Невениця, комунікаційниця Комітету медичної допомоги в Закарпатті Катерина Ірха, представниця ГО «ФОРЗА» Дзвінка Білоног.

«Вийшла дуже обґрунтована, аргументована розмова з чіткими рекомендаціями, яка дала нам зрозуміти, що треба в першу чергу пробувати робити в бібліотеці вже з тим, що ми маємо, і з якими ідеями та пропозиціями ми можемо подаватися на гранти чи йти до міської влади, до міжнародних організацій чи донорів, щоб у майбутньому у нас з’явився інклюзивний простір, що відповідатиме вимогам і запитам людей з інвалідністю», – розповіла Євгенія Напуда.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: depositphotos.com

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