Інклюзивний майданчик запрацював у Боздоському парку в Ужгороді

Перший інклюзивний ігровий майданчик для дітей з інвалідністю відкрили 1 вересня у Боздоському парку. Він розташований відразу вздовж пішохідної частини, навпроти супермакету “Алма”, розповіла Varosh директорка ГО “Неємія”. Малеча залюбки опановувала нові атракціони: гірки, карусель, гойдалки та інші розваги. Фінансову підтримку для реалізації проєкту надали міжнародні організації – Агентство ООН у справах біженців UNHCR Ukraine та представництво Карітас Чеської Республіки в Україні разом з Ужгородською міською радою. Проєкт реалізувала партнерська організація УВКБ ООН ГО «Неємія».

— Ми намагались підібрати атракціони, гойдалки та інші ігрові конструкції, щоб задовільняли різних дітей, — пояснила Тетяна Мачабелі. — Місто теж доєдналося до облаштування майданчика: вони підготували покрівлю, а УВКБ ООН і “Карітас”, ми були імплементаційні партнери проєкту, то змогли його спільно реалізувати.

Тетяна Мачабелі розповіла: довкола майданчика ще зроблять живу огорожу з кущів, досипати ще піску в пісочницю та ще потрібно доробити бордюри, аби гумове покриття майданчика трималося.

Автором ідеї облаштування безбар’єрного дитячого майданчика став благодійний фонд «Центр надії» з ініціативи Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб в Ужгороді, який виграв грант на конкурсі ідей «Створи свій Ужгород. Інтегрований, інклюзивний, безпечний». Це один із 7 проєктів від ініціативної громадськості, що отримали кошти на реалізацію ідей за результатами ідеятону, організованого управлінням економічного розвитку міста за фінансової підтримки ПРООН в Україні та УВКБ ООН, — кажуть у міськраді.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

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