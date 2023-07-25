Інклюзивний магазин-кав’ярню добудовують у Вільшанах на Закарпатті

На території Вільшанського дитячого будинку-інтернату триває будівництво інклюзивного магазину-кав’ярні “Косиця”. Ініціював його “Комітет медичної допомоги в Закарпатті”. Він перебрав опіку будинком-інтернатом від французьких спеціалістів із організації «Комітет медичної допомоги» (Comité d’Aidé Médicale), які прибули на Закарпаття в кінці 90-х років.

— При інтернаті діють виробничі майстерні: деревообробна, майстерня з виготовлення свічок, з валяння, ткацтва, гончарства. Усі ці майстерні розбудовував в інтернаті Комітет медичної допомоги, — розповіла Varosh директорка БО “Комітет медичної допомоги в Закарпатті” Наталія Кабацій. — Там є трудові інструктори, які займаються з дітьми різного типу виробництвом. В нас постало питання цю продукцію якось реалізувати, щоб підопічні інтернату були якось мотивовані. Ми подумали, що добре було би їхні вироби продавати, і кошти направляти на потреби закладу.

Планують зробити там також кав’ярню, де дорослі підопічні інтернату зможуть також працювати в сфері обслуговування: варити каву, готувати тістечка та пригощати відвідувачів: мешканців села та туристів. Наталія Кабацій уточнила, що мова йде про вихованців старшого віку, тому що у Вільшанському дитячому будинку наразі є близько 40 дітей, а решта — 60 молодих людей.

З часом планують також запустити й інтернет-магазин.

Наталя Кабацій розповіла, що будівництво магазину-кав’ярні планували ще минулого року. Війна внесла свої корективи, але життя триває і “Комітет” все ж вирішив запустити цей проєкт уже. Попередньо планують відкриття на кінець вересня. Будівництво магазину-кав’ярні відбувається за кошти швейцарської асоціації “Параолька”.

— Для молоді нашої спілкування дуже важливе., крім того вони зможуть показати свої здобутки, свої вироби. Для них, і для викладачів це предмет гордості, — сказала Наталія Кабацій.

Varosh,

Фото: “Комітет медичної допомоги в Закарпатті”

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