26 вересня у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі відбудеться прем’єра інклюзивної дитячої вистави “Тихе вушко”. Показ вистави безплатний, вхід для глядачів вільний.

Головні герої “Тихого вушка”– казкові тваринки з особливостями, які вчитимуть маленьких глядачів рівності, дружбі та взаємопідтримці.

“Ми прагнули створити не просто казку, а інклюзивну історію, де діти побачать, що дружба та взаємопідтримка важливіші за будь-які відмінності. Для учасників проєкту це можливість проявити свій професіоналізм і повірити у власні сили, а для громади – формування культури інклюзії через мистецтво”, – розповіла у коментарі Varosh заступниця директора театру з організаційної роботи Наталія Васянович.

За її словами, у виставі залучені актори Закарпатського муздрамтеатру, зокрема, з інвалідністю.

Фрагменти репетицій

Два покази в один день

Перший прем’єрний показ “Тихого вушка” запланований на 26 вересня о 12:00. Виставу відвідають діти з ужгородських шкіл, а також вихованці Ужгородської спеціальної школи-інтернату для дітей з порушенням слуху. Саме тому під час показу працюватиме фахівець із сурдоперекладу.

Того ж дня о 15:00 відбудеться ще один показ вистави.

“В рамках грантового проєкту загалом відбудеться 4 безплатні покази, а вже відтак вистава “Тихе вушко” увійде в репертуар театру”, – сказала Наталія Васянович.

Підготовка над виставою тривала все літо

Підготовка вистави та майстерки для дітей

Робота над виставою тривала з червня. Окрім, власне, підготовки вистави, проєкт передбачав й проведення серії творчих майстерок для дітей.

Так, за цей час відбулися два заняття з акторської майстерності та сценічної пластики. Третю майстерку актори театру проведуть безпосередньо у день прем’єри, 26 вересня – після першого показу на маленьких глядачів чекає заняття з малювання театральних декорацій та аквагриму.

“У такий спосіб ми показуємо дітям, чим щодня займаються працівники театру. Це можливість занурити діток у творчу атмосферу й дати відчути, що мистецтво – це спільний простір для всіх”, – каже Наталія Васянович.

Постановка стала частиною інклюзивного мистецького проєкту “Чути серцем – театр рівних можливостей та творчості”, який реалізується за підтримки Українського культурного фонду в межах грантової програми “Стійкість суспільства через культуру”.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Наталією Васянович

