Закарпатський муздрамтеатр показав у неділю, 23 червня, виставу «Кольори» з використанням засобів, які зробили перегляд можливим для людей з порушеннями зору та слуху. Зі сцени виставу перекладали жестовою мовою, а незрячому глядачу передали навушники, в яких розповідали про події, які відбувалися на сцені.

В театрі у рамках національної стратегії безбар’єрного простору в Україні підготували план заходів і одним із пунктів було створення умов для перегляду вистав людьми з порушеннями слуху та зору.

Сурдопереклад та навушники

— Для людей з порушенням слуху ми запросили сурдоперекладача, голову обласної організації УТОГ Наталю Булецу, — розповіла Varosh заступниця директора з організаційної роботи Наталя Васянович. — Вона кілька разів приходила до нас на репетиції, дивилася виставу, щоб зрозуміти і відчути емоцію, щоб змогти чітко передати жестовою мовою те, що відбувається на сцені. Виставу “Кольори” ми вибрали тому, що це вистава відчуттів, там багато переживань, є про що задуматися.

Для людей з порушенням зору зупинилися на радіозв’язку — через додаток на телефоні працівниця театру розповідала те, що відбувається на сцені.

— Це був тестовий варіант, — каже Наталя Васянович, — ми повинні були самі зрозуміти, як нам краще працювати. Жестовий супровід у нас точно залишиться, це просто ідеальний варіант передати людям з вадами слуху те, що відбувається у виставі. Перекладач стояв на сцені скраю, для глядачів ми виділили весь перший ряд, знявши його з продажу, і це було дуже вдало. Після вистави люди були в неймовірному захопленні! Вони були вражені, тому що ніхто ніколи не міг відвідати театр через вади слуху. Сурдопереклад зняв цю проблему і люди кажуть, що тепер постійно ходитимуть на всі наші вистави, де буде переклад. Такі вистави ми тепер показуватимемо дедалі частіше. Ми не очікували на такі емоції!

На першу виставу прийшло 10 людей з порушенням слуху та чоловік з порушенням зору. Тепер у театрі працюють над доступністю вистав для людей з вадами зору, щоб була можливість підключатися до додатку більшій кількості людей.

Пандуси та шрифт Брайля

Наталя Васянович розповіла: театр виграв ґрант від Українського Культурного Фонду “Культура без бар’єрів”, в рамках якого облаштують театр пандусами. Передбачили пандуси на входах до театру — головному і службовому, на вході до Малої сцени.

Також буде пандус у самому театрі, яким можна буде потрапити на другий поверх — це буде мобільна платформа з поручнями, яка підніматиметься та опускатиметься за натисканням кнопки виклику, щоб люди на кріслах колісних мали можливість потрапити до Великої зали.

— Також передбачені скрізь таблички зі шрифтом Брайля. Впродовж місяця ми чекаємо на фінансування і починаємо працювати і в цьому напрямку, — каже Наталя Васянович.

78-ий театральний сезон актори закриють 14 липня виставами «Мауглі» та «Ідеальне весілля».

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Олексія Попова та Юлії Гелетей

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