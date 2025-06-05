Інклюзивна кав’ярня “Янгол” святкує першу річницю: з якими викликами зіштовхнулися в роботі

Інклюзивна майстерня-кав’ярня “Янгол”, що в Ужгороді на вулиці Цегольнянській, днями святкує свою першу річницю. Сьогодні у закладі працюють 15 людей з ментальною інвалідністю, всі, які були й на початку роботи кав’ярні, розповіла Varosh керівниця Благодійного фонду «Карітас Закарпаття» Ольга Принцовська.

За цей рік у кав’ярні почав діяти ще один проєкт від німецького фонду — запустили роботу невеличкої кондитерської:

— Ми дообладнали нашу кухню і тепер навчаємо молодих людей готувати прості, звичні смаколики, типу солеників, які можна завжди придбати в нашій кав’ярні, — каже Ольга Принцовська. — Ми залучили ще додатковий персонал, і є можливість зараз навчатися і кондитерській страві. Наші студенти дуже охоче навчаються новій майстерності.

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Нагадаємо, інклюзивна кав’ярня «Янгол» працює як одна з майстерень Благодійного фонду «Карітас Закарпаття». Основним завданням студентів є виніс замовлення відвідувачам, обов’язково – за всіма правилами: з посмішкою, добрим словом, спілкуванням та відповідною подачею. Всім тонкощам цієї справи молодих людей попередньо навчали.

Виклики і плани на майбутнє

За рік, що минув, люди, дотичні до запуску закладу зіткнулися з несподіваною упередженістю з боку ужгородців:

— Ми зняли рожеві окуляри з очей стосовно певної стигми в суспільстві щодо людей з ментальною інвалідністю, — розповідає керівниця “Карітас Закарпаття”. — Ми сподівалися, що люди більш відкриті до подібних закладів, де працюють люди з ментальною інвалідністю… Але поки що у нас тернистий шлях до того, щоб набувати більше клієнтів, більше відвідувачів. Але сподіваюся, ми це з часом подолаємо.

Ольга Принцовська переконана: таке сприйняття — спадщина закритого радянського суспільства і мислення, коли люди з інвалідністю всіляко витіснялися з суспільного життя, а діти з ментальної інвалідністю навчалися в закритих школах, інтернатах тощо.

Інклюзія — це “включення”

Загалом за рік роботи кав’ярні студенти “Янгола” багато чому навчилися і ставляться до своєї роботи з великим ентузіазмом. Вони стають більш відкритими і поступово позбуваються своїх страхів у комунікації з відвідувачами:

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— Це такий взаємний процес притирки в нас триває: студентів до відвідувачів і навпаки, — каже Ольга Принцовська. — Це дуже гарний спосіб інклюзії і соціальної адаптації для всіх нас. Це ж процес взаємний.

Інклюзія вона ж не тільки в бік тих людей, які мають інвалідність., це ж “включення”. Ми відкриті, в центрі міста і готові до співпраці з організаціями.

У планах у “Янгола” — розвиватися, розширювати асортимент того, що можуть робити самостійно саме з домашньої випічки. Щоб кав’ярня була місцем, де можна затишно провести час із родиною, з дітьми.

Інклюзивна кав’ярня «Янгол» працює за адресою: вул.Цегольнянська, 1.

Графік роботи:

понеділок-субота – 8:00-17:00

неділя – 11:00-17:00.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Закарпатської ОВА

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