Ініціативну групу з захисту міських дерев створюють в Ужгороді

В Ужгороді група активістів «Міські дерева (Ужгород)», які висвітлюють питання озеленення, зелених зон та насаджень Ужгорода, оголосила про створення ініціативної групи. Аби згуртуватися, спільно просувати та підтримувати ідеї зелених насаджень міста, згуртувалися з ГО “Активна громада”.

“Ми, жителі Ужгорода, маємо краще розуміти, на що йдуть наші кошти і яку послугу ми в результаті отримуємо. На жаль, на сьогодні ми невпинно втрачаємо славу “зеленого міста”, бо кількість безпідставно знищених дерев перевищує кількість нормально доглянутих і висаджених. Хочемо підкреслити: ми не проти догляду за деревами — аварійні дерева, сухі гілки, які несуть загрозу, на здорових рослинах потрібно видаляти. Але ми проти створення видимості активної діяльності ціною здорових дерев, яких критично бракує нашому місту”, — кажуть активісти на сторінці.

Запрошений арборист консультуватиме, як правильно обрізати дерева в Ужгороді

Вони закликають владу міста, і підрядні організації навчити своїх працівників, як правильно доглядати за деревами і забезпечити при своїх структурах посаду арбориста.

Тож звертаються до ужгородців, які так само вболівають за зелені насадження міста, доєднуватися до команди і заповнити аплікаційну форму.