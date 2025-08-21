Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Інформаційну табличку в пам’ять про Івана Чендея встановили в Ужгороді

21 Серпня 2025 43

Інформаційну пам’ятну табличку письменника, ужгородця Івана Чендея встановили сьогодні на одній з будівель по однойменній вулиці в Ужгороді. Зробили це в рамках літературно-мистецького “Чендей Фесту 2025”, який уже вшосте проходить у місті.

Ініціатором створення таблички став Міжнародний благодійний фонд імені Івана Чендея, автором – дизайнер Борис Чернявський. Табличка містить інформацію про Івана Чендея та QR-коди, за якими ужгородці й гості міста можуть дізнатися більше про письменника через Вікіпедію та інші ресурси.

gal-310902
gal-310909
gal-310916
gal-310923

— Це вже друга така інформаційна табличка про письменника в Ужгороді, — розповів Varosh письменник Олександр Гаврош. — Першу відкрили в травні цього року Петру Скунцю, встановили її на кутовому будинку ректорату, теж на однойменній вулиці Петра Скунця. Це дуже гарна традиція, було б добре, щоб у місті з’явилось більше таких табличок про наших відомих людей.

Нагадаємо, у травні 2024 року Ужгородська міська рада рішенням сесії перейменувала одну з центральних вулиць міста (де розташований музично-драматичний театр) на честь Івана Чендея – Шевченківського лауреата, співавтора сценарію до всесвітньо відомого фільму Сергія Параджанова “Тіні забутих предків”.

Зоряна Попович, Varosh,
Фото Ужгородської міської ради

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# Іван Чендей # інформаційна табличка # новини Varosh # Чендей-фест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

День Прапора та День Незалежності України: афіша подій в Ужгороді 22-24 серпня

Громадську вбиральню в Ужгороді встановили біля площі Фенцика

Суд в Ужгороді ухвалив рішення на користь вітряків на Руній. Далі – апеляція

Як діяти у разі сильного задимлення: рекомендації для громадян