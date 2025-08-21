Інформаційну табличку в пам’ять про Івана Чендея встановили в Ужгороді

Інформаційну пам’ятну табличку письменника, ужгородця Івана Чендея встановили сьогодні на одній з будівель по однойменній вулиці в Ужгороді. Зробили це в рамках літературно-мистецького “Чендей Фесту 2025”, який уже вшосте проходить у місті.

Ініціатором створення таблички став Міжнародний благодійний фонд імені Івана Чендея, автором – дизайнер Борис Чернявський. Табличка містить інформацію про Івана Чендея та QR-коди, за якими ужгородці й гості міста можуть дізнатися більше про письменника через Вікіпедію та інші ресурси.

— Це вже друга така інформаційна табличка про письменника в Ужгороді, — розповів Varosh письменник Олександр Гаврош. — Першу відкрили в травні цього року Петру Скунцю, встановили її на кутовому будинку ректорату, теж на однойменній вулиці Петра Скунця. Це дуже гарна традиція, було б добре, щоб у місті з’явилось більше таких табличок про наших відомих людей.

Нагадаємо, у травні 2024 року Ужгородська міська рада рішенням сесії перейменувала одну з центральних вулиць міста (де розташований музично-драматичний театр) на честь Івана Чендея – Шевченківського лауреата, співавтора сценарію до всесвітньо відомого фільму Сергія Параджанова “Тіні забутих предків”.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.