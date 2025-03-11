Індустріальний парк “Сольва-Тех” з’явиться на Закарпатті

Новий індустріальний парк у Сваляві стане вже 11 таким об’єктом у Закарпатській області.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про включення індустріального парку «СОЛЬВА-ТЕХ» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Як повідомляють у Міністерстві економіки України, новий індустріальний парк сприятиме залученню інвестицій у деревообробку, розвитку сучасної меблевої промисловості та створенню нових робочих місць у регіоні.

Так, основними напрямками діяльності об’єкта будуть: оброблення деревини та створення виробів із деревини й корка (крім меблів); виробництво меблів; виробництво основних органічних хімічних речовин; виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; альтернативна енергетика; науково-технічна діяльність.

Для запуску й функціонування індустріального парку «СОЛЬВА-ТЕХ» планують залучити майже 344,8 млн грн інвестиції. Тут має бути створено до 400 нових робочих місць.

Площа, відведена під створення парку – понад 10 га. Попередньо йдеться про те, що він функціонуватиме впродовж 30 років.

Ініціатором створення індустріального парку є ТОВ «Сольва-Еко».

Від початку 2025 індустріальний парк у Сваляві став уже четвертим, який внесений до Реєстру індустріальних (промислових) парків України. Також це 11-й такий об’єкт саме на Закарпатті.

Індустріальні парки – це спеціальні визначені промислові території, на яких здійснюється господарська діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-технічна діяльність, діяльність у сфері інформації та електронних комунікацій. Як правило, ці території мають підготовлену інженерно-транспортну інфраструктуру, необхідні сервіси. Діяльність підприємств у межах індустріальних парків здійснюється за спрощеними регуляторними процедурами, а виробничі та науково-дослідні підприємствта мають пакет інвестиційних стимулів для розвитку.

Учасники зареєстрованих індустріальних парків отримують низку податкових та митних стимулів, зокрема звільнення від імпортного ПДВ і мита на обладнання (за умови відсутності аналогів вироблених в Україні, використання його виключно на території індустріального парку та неможливості передачі в оренду), звільнення від податку на прибуток на 10 років (за умови використання вивільнених коштів на розвиток підприємства) та права органам місцевого самоврядування надавати пільги по місцевих податках.

Розвиток індустріальних парків є частиною економічної політики «Зроблено в Україні».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Smartspace

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