Індустріальний парк планують створити у 2023 році в Тячеві

Ще в листопаді 2022 року міська влада Тячева підписала меморандум про співпрацю з 10 великими українськими та міжнародними підприємствами (польськими, німецькими, турецькими). На початку року мали бути підписані перші договори, але на заваді стали перебої з електропостачанням, — розповів Varosh міський голова Тячева Іван Ковач.

— Аби створити у громаді індустріальний парк, мало самого бажання, треба, щоб дуже багато зірок зійшлося. Це — непроста справа, — каже Іван Ковач. — Ділянка, яку ми виділили під індустріальний парк, знаходиться поруч з газопроводом середнього тиску. Там маємо власну елетричну підстанцію.

До того ж, поруч знаходить залізниця, і ми взяли дозвіл від Укрзалізниці, аби провести залізничну гілку відразу до території майбутнього індустріального парку. Залізниця перспективна ще й тому, що має вихід на Румунію. Зараз відкрилася станція в Рахові, невдовзі буде Тересва. Є багато можливостей для транспортування за кордон.

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Зі слів Івана Ковача, до ділянки є під’їзди з двох сторін, заасфальтовані дороги, зокрема і вихід на трасу “Мукачево-Рогатин”. Транспортна роз’язка, газ, електрика — є всі переваги, які приваблюю ть підприємців.

Керувати індустріальним парком буде українська компанія. А громада буде отримувати податок з доходу фізичних офіс (ПДФО) та кошти за оренду землі. Під індустріальний парк виділили 6 га землі. І окрім виробничих приміщень, так планують будувати й житло для працівників.

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— Житло — це половина проблеми для найму працівників — вважає міський голова. – Люди б ішли працювати, але де жити? Наше місто, з 10 тис. населення, не може прийняти в себе багато людей. Тому — треба будувати нове.

Нагадаємо, у Тячеві для працевлаштованих на території громади переселенців планують збудувати соціальне житло.

Varosh

Фото: Віталій Сойма, з сайту Тячівської міської ради

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