Імплант для відновлення слуху вперше вживили дівчинці на Закарпатті

В закарпатському обласному Центрі неврології і нейрохірургії вперше на Закарпатті вживили кохлеарний імплант дівчинці, яка не чує. Операцію провів Олег Борисенко, професор, отохірург з Києва спільно з отоларингологом Центру Віталієм Лешаком.

Дівчинка, якій провели операцію — Меланія, 1,9 року, зі Львова — не чує з народження. У пологовому будинку обстеження слуху не дало однозначної відповіді, але маму дівчинки запевнили, що дитина чує. Коли стало зрозуміло, що це не так (дівчинка не реагувала на своє ім’я), мама забила на сполох. Спочатку дитині поставили слуховий апарат, але це не дало результату. Єдине рішення було – ставити кохлеарний імплант, щоб дати можливість дитині розвиватися на рівні з ровесниками, — кажуть у Центрі нейрохірургії.

Досьогодні діти з вадами слуху, які потребували кохлеарної імплантації змушені були їздити на операцію до Києва, пояснив отоларинголог Центру Віталій Лешак:

— Ми хотіли запровадити кохлеарну імплантацію на Закарпатті, надали відповідний запит і отримали ці імпланти по програмі “Кохлеарна імплантація для дітей”. Відтак нам вдалося сьогодні вперше на Закарпатті провести таку операцію. Надалі плануємо виконувати ці операції тут, в Центрі, ми маємо для цього всі можливості і будемо намагатися створити процес реабілітації цих діток.

Вартість імпланту — близько 25 тисяч євро — покривається державою, а вартість операції відшкодовує НСЗУ, тому для пацієнта вона є безкоштовною.

В чому полягає операція?

Імплант вживлюють у середнє вухо, операцію потрібно зробити якнайшвидше – до 2-3 років. Якщо затягнути операцію і зробити її пізніше, можна упустити момент формування мови.

— Імплант складається з двох частин: одну частину ми вживляємо під час операції, а друга частина – це мовний процесор, який людина носить зовні як слуховий апарат, — пояснив професор Олег Борисенко. — Мовний процесор вловлює зовнішні звукові сигнали, кодує їх в електричний імпульс і за допомогою електромагнітного поля передає їх на внутрішню частину імпланту. Внутрішня частина передає сигнал на слуховий нерв, який не працює. Завдяки цій системі хворий починає чути звуки, але не природні, які чують інші люди – це кодовані звуки, які передаються на слуховий нерв. Наша пацієнтка якраз у такому віці, коли ця операція має принести дуже гарні результати і дуже швидко. Я думаю, що через 2 роки вона буде говорити так само як її однолітки.

Таке втручання ефективне як для маленьких дітей, які не чують від народження (до 3 років), так і для людей, які мають слуховий досвід і втратили слух уже в дорослому віці.

Державна програма

Олег Борисенко сказав, що кохлеарна імплантація дозволяє повністю розв’язати проблему глухоти в майбутньому. За даними світової статистики, на 1000 пологів 1 дитина народжується глухою. В Україні немає єдиного реєстру немовлят із порушеннями чи відсутністю слуху. Іноді це пов’язано з недостатньою діагностикою або її відсутністю, іноді – з нерозумінням батьків того, що час обмежений.

В країні діє програма кохлеарної імплантації для дітей, за якою можна отримати імплант безплатно, а послуги за хірургічне втручання покриває НСЗУ. Станом на сьогодні в Україні кохлеарна імплантація поставлена на потік завдяки державній програмі – такі операції виконують у Києві та Дніпрі, а відсьогодні і в Ужгороді.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології

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