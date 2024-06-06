Ілюстрації художниці з Закарпаття Олесі Секереш отримали міжнародні відзнаки

Ілюстрації Олесі Секереш, створені до нової книги письменника Василя Карп’юка, відзначені нагородою Award of Execellence 2024 Communication Arts та увійшли у довгий список конкурсу World Illustration Awards.

Олеся Секереш – художниця з Закарпаття, яка вже 6 років живе у Німеччині. Свого часу жінка закінчила Закарпатську академію мистецтв, була активною учасницею творчої групи «Шапка».

Саме Олеся Секереш стала ілюстраторкою нової книги письменника Василя Карп’юка під назвою «Чудернацька Карпатська історія».

«Це книга про карпатського мольфара Коценєка, який в один момент втрачає силу: світ змінюється, і люди перестають потребувати його допомоги. Але до мольфара приходить лист із минулого, відправлений його вчителем, який передбачив таку ситуацію. Цей лист має допомогти мольфару Коценєку відновити свою силу – розбудити Драконку, яка живе в сховку під хатою, і знайти нового учня, який продовжить його справу», – розповів у коментарі Varosh Василь Карп’юк.

Сам письменник – з Прикарпаття, тож відтворив у книзі гуцульську міфологію, колорит, елементи побуту. Зокрема, й через ілюстративну частину, над якою працювала Олеся Секереш. Для цього надсилав художниці відповідні світлини: знімок бабусиної хати, одягу, предметів побуту – аби ілюстрації книги відповідали її сюжету.

Олеся Секереш, спілкуючись із Varosh, розповіла, що є однією із учасниць групи ілюстраторів, які вже кілька років поспіль у період різдвяно-новорічних свят створюють листівки, а кошти з їх продажу направляють на допомогу Україні. Цього року вже вдруге кошти спрямували на підсилення добровольчої організації парамедиків «Госпітальєри».

«На моїх листівках були пастухи – закарпатські, з трембітами, і саме через ці ілюстрації ми познайомилися з керівницею проєкту з підготовки книги Оксаною Карп’юк. Вони попросили намалювати казку в такій стилістиці. Треба було створити світ Гуцульщини – одночасно традиційний, але й сучасний», – розповіла Олеся Секереш.

Ілюстрації художниця малювала кольоровими олівцями. Відтак у погодженні з автором книги подала їх на престижний американський конкурс Award of Execellence 2024 Communication Arts у категорії unpublished. Загалом на конкурс надійшло понад 3 тисячі заявок, із них організатори обрали 148 переможців. Однією з них стала Олеся Секереш, її роботи увійшли в каталог, опублікований за результатами конкурсу.

Одночасно з тим, ілюстрації художниці увійшли до довгого списку іншого світового конкурсу ілюстрації у Великій Британії – World Illustration Awards. Із близько 5000 тисяч робіт, що надійшли на розгляд журі, до довгого списку відібрали 500. Роботи Олесі Секереш відібрали у категорії «дитяча література». Переможців конкурсу оголосять орієнтовно у липні, розповіла Олеся Секереш.

«Для ілюстратора відзнака – це визнання його рівня, розуміння, що робиш свою справу добре, але й що є куди розвиватися далі», – сказала художниця.

У німецькому Фрайбурзі, неподалік якого живе Олеся Секереш, діє потужна культурна організація «Літературний будинок», з якою художниця втілювала проєкт «Кава-чай». Минулого року на базі організації за участі українських художниць, однією з яких була Олеся Секереш, було організовано серію воркшопів для українських і німецьких дітей. Таким чином вони намагалися творити платформу для спілкування, інтеграції та креативності. Підсумком, зокрема, стала виставка під назвою Yellow-Blue, покликана познайомити більше німців із Україною.

Саме в Літературному домі Олеся Секереш хоче в перспективі влаштувати читання нової книги Василя Карп‘юка, коли та вийде друком.

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За словами Василя Карп’юка, «Чудернацька Карпатська історія» має побачити світ у листопаді поточного року, напередодні різдвяно-новорічних свят. Адже однією з її центральних тем є тема зими, снігу та Різдва.

Одним із обов’язків мольфара Коценєка, чиє ім’я походить від гуцульського діалектичного «коценіти» (мерзнути) є чаклування снігу взимку. Але коли одного разу сніг не випадає, ще один персонаж історії – хлопчик Андрій, який збирався йти колядувати – вирушає до мольфара, чому «зіпсувалася» зима.

«Чудернацька Карпатська історія» – це шоста книга Василя Карп’юка для дітей. На неї вже відкритий передпродаж.

«Ця книжка – поєднання минулого, тих традицій мольфарства, які переказує фольклор, і сьогодення: дідусь, який живе в сучасному світі, сучасний хлопчик Андрій, який живе у наших реаліях. Відповідно, читачі зможуть впізнавати себе, наприклад, їдучи в Карпати. Книжка зимова, тому й вийде напередодні зими», – сказав Василь Карп’юк.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Василя Карп’юка

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