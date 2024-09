Ігри з прав людини презентували в Ужгороді. Кому вони будуть цікаві

Чотири авторські настільні гри — «(По)за законом», «Set The Right», «Праволандія» та «Гендерна рівність» — презентували днями ужгородцям. Створили ігри 20 молодих людей із Закарпаття, Львівщини, Вінниці та Одеси, які попередньо пройшли два етапи тренінгових інтенсивів, де вчилися розробляти ексклюзивні авторські ігри з прав людини.

На презентації ігор були присутні ментори й тренери-ігропрактики, які допомагали учасникам розробляти ігри, та представники юридичного факультету УжНУ. Запросили також і педагогів, які працюють з дітьми у навчальних закладах міста. Зрештою, всі вони і зіграли в кожну з цих ігор, ставши першими “нетестовими” гравцями.

Усі згадані ігри – настільні: кидаєш кубик, робиш хід по ігровому полю і відповідаєш на запитання. Грати в ігри можна компанією, заразом у процесі вивчаючи правові аспекти законодавства різних країн і міжнародного права.

Так, скажімо гра «(По)за законом» (від 16 років) поєднує питання з права не лише України, а й інших країн світу, включаючи тоталітарні. Гра «Set The Right» («Вибери правильне») (від 14-ти) поєднує питання з 5 галузей права: конституційного, сімейного, кримінального, трудового та цивільного. Гра «Праволандія» (розрахована на вік 8-12 років) допомагає вивчати питання рівності та взаємоповаги, а також права та обов’язки серед дітей. Гра «Гендерна рівність» (12-18 років) спрямована на те, аби донести до підлітків важливість принципу гендерної рівності.

Над оформленням ігор учасники проєкту працювали із дизайнеркою Тетяною Смрігою, яка давно займається неформальною освітою, а сама має юридичну освіту. З урахуванням побажань молоді, що розробляла ігри, дизайнерка допомогла зробити їх компактними та мобільними – аби ігри легко було брати з собою і грати в будь-якому зручному місці.

Тепер, за словами менеджерки проєктів ГО «Щасливі діти» Людмили Сюзевої, триватиме робота над пошуками фінансування, щоб випустити ігри про права людини окремим накладом:

— Це дозволить розповсюдити ігри по навчальних закладах з тим, аби школярі та студенти мали змогу використовувати їх під час навчання. Всі розроблені ігри розраховані на те, щоби бути додатковим освітнім, а головне – цікавим і змістовним засобом вивчення норм у галузі права у найширшому його розумінні, – каже вона.

Охочі пограти можуть звертатися в приват на сторінку ГО “Щасливі діти”. Автори ігор зможуть провести ігри для охочих за домовленістю.

Проєкт «Ігри з прав людини: Активна молодь у боротьбі за права людини в регіоні V4+» реалізується ГО “Щасливі діти” у партнерстві з Education for Equality and Ecology – Edeqec, Be International, Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin за підтримки International Visegrad Fund.

Проєкт співфінансується урядами Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини через Вишеградські гранти Міжнародного Вишеградського фонду. Місія фонду полягає у просуванні ідей сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі.

Зоряна Попович, Varosh

Фото “Щасливі діти”

