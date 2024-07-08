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Ігри з прав людини для дітей та дорослих розробляли на Закарпатті

8 Липня 2024 2

20 молодих людей із Закарпаття, Львівщини, Вінниці та Одеси пройшли два етапи тренінгових інтенсивів, де вчилися розробляти ексклюзивні авторські ігри з прав людини. Здійснювалось це ГО “Щасливі діти” в рамках проєкту «Ігри з прав людини: Активна молодь у боротьбі за права людини в регіоні Вишеградської четвірки». Про це Varosh розповіла менеджерка проєктів ГО «Щасливі діти» Людмила Сюзева.

Учасники були поділені на 4 команди і кожна з них упродовж 6 місяців працювала над розробкою і створенням авторської гри, концепція якої полягала в інформації про права людини. Зрештою отримали 4 настільні гри, які групам допомагали розробляти ментори, ігропрактики, юристи. Після цього кожна команда мала можливість протестувати свої ігри.

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— Ми сподіваємося, що ці ігри стануть ефективним інструментом для вивчення прав людини, — каже Людмила Сюзева. — Зокрема вони можуть бути корисними школам, громадським організаціям, які займаються дітьми і цікавляться темою прав дітей. В ці ігри можуть грати дорослі з дітьми, просто вдома.

У що можна буде грати?

Одна з ігор — «(По)за законом» — інформативна і більше розрахована на дорослу аудиторію. В ній можна дізнатися багато нового і цікавого про законодавство різних країн, перевірити свої знання в цій галузі. Учасники відповідатимуть на карткові питання і збиратимуть переможні бали. Гру також можна грати і з підлітками.

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“Праволандія”

Наступні три гри — «Праволандія», «Гендерна рівність», “Set The Right” — розраховані на дитячу аудиторію. “Праволандія” розрахована на те, щоб допомогти дітям краще зрозуміти свої права, навчитися аналізувати різні ситуації, взаємодіяти в соціумі та чути не лише себе, й інших людей.

Гра “Гендерна рівність” розрахована на учасників 12+ і сприяє розвінчуванню гендерних стереотипів. “Set The Right” (“Вибери правильне”), яку розробляла команда юристок 4 курсу юридичного факультету УжНУ, розрахована на те, щоб зацікавити школярів старших класів темою правознавства, розвинути критичне мислення та аналітичні здібності, навички командної роботи.

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На фінішній прямій

Тестування ігор для дітей відбувалося на базі двох ужгородських ліцеїв, в ізянській школі на Хустщині і у Вишківському ліцеї. Участь у тестуваннях шкільних правових ігор взяли понад 120 школярів.

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— Наразі проєкт на фінішній прямій, завершується робота над дизайном ігор над ним працює дизайнерка Тетяна Смріга. Презентація проєкту планується на кінець серпня — початок вересня, матеріали ігор будуть доступні для безкоштовного користування, — пояснила Людмила Сюзева.

Проєкт співфінансується урядами Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини через Вишеградські гранти Міжнародного Вишеградського фонду. Місія фонду полягає у просуванні ідей сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: зі сторінки ГО “Щасливі діти” у фейсбуці

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