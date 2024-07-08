Ігри з прав людини для дітей та дорослих розробляли на Закарпатті

20 молодих людей із Закарпаття, Львівщини, Вінниці та Одеси пройшли два етапи тренінгових інтенсивів, де вчилися розробляти ексклюзивні авторські ігри з прав людини. Здійснювалось це ГО “Щасливі діти” в рамках проєкту «Ігри з прав людини: Активна молодь у боротьбі за права людини в регіоні Вишеградської четвірки». Про це Varosh розповіла менеджерка проєктів ГО «Щасливі діти» Людмила Сюзева.

Учасники були поділені на 4 команди і кожна з них упродовж 6 місяців працювала над розробкою і створенням авторської гри, концепція якої полягала в інформації про права людини. Зрештою отримали 4 настільні гри, які групам допомагали розробляти ментори, ігропрактики, юристи. Після цього кожна команда мала можливість протестувати свої ігри.

— Ми сподіваємося, що ці ігри стануть ефективним інструментом для вивчення прав людини, — каже Людмила Сюзева. — Зокрема вони можуть бути корисними школам, громадським організаціям, які займаються дітьми і цікавляться темою прав дітей. В ці ігри можуть грати дорослі з дітьми, просто вдома.

У що можна буде грати?

Одна з ігор — «(По)за законом» — інформативна і більше розрахована на дорослу аудиторію. В ній можна дізнатися багато нового і цікавого про законодавство різних країн, перевірити свої знання в цій галузі. Учасники відповідатимуть на карткові питання і збиратимуть переможні бали. Гру також можна грати і з підлітками.

Наступні три гри — «Праволандія», «Гендерна рівність», “Set The Right” — розраховані на дитячу аудиторію. “Праволандія” розрахована на те, щоб допомогти дітям краще зрозуміти свої права, навчитися аналізувати різні ситуації, взаємодіяти в соціумі та чути не лише себе, й інших людей.

Гра “Гендерна рівність” розрахована на учасників 12+ і сприяє розвінчуванню гендерних стереотипів. “Set The Right” (“Вибери правильне”), яку розробляла команда юристок 4 курсу юридичного факультету УжНУ, розрахована на те, щоб зацікавити школярів старших класів темою правознавства, розвинути критичне мислення та аналітичні здібності, навички командної роботи.

На фінішній прямій

Тестування ігор для дітей відбувалося на базі двох ужгородських ліцеїв, в ізянській школі на Хустщині і у Вишківському ліцеї. Участь у тестуваннях шкільних правових ігор взяли понад 120 школярів.

— Наразі проєкт на фінішній прямій, завершується робота над дизайном ігор над ним працює дизайнерка Тетяна Смріга. Презентація проєкту планується на кінець серпня — початок вересня, матеріали ігор будуть доступні для безкоштовного користування, — пояснила Людмила Сюзева.

Проєкт співфінансується урядами Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини через Вишеградські гранти Міжнародного Вишеградського фонду. Місія фонду полягає у просуванні ідей сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: зі сторінки ГО “Щасливі діти” у фейсбуці

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