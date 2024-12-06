Ігри нескорених захисників пройдуть в Ужгороді

Спортивний турнір з функціональних та силових видів спорту серед військових та ветеранів, в тому числі з інвалідністю внаслідок війни, відбудеться в обласному центрі Закарпаття 21 грудня.

Основна ідея змагань – наголосити на актуальній потребі розвитку на Закарпатті інфраструктури для спортивної реабілітації ветеранів, пояснив у коментарі Varosh співорганізатор турніру, лідер організації «Карпатська Січ», учасник російсько-української війни Тарас Деяк.

«Ми багато чуємо в інформаційному просторі про актуальність і запит на спортивну реабілітацію, але у нас в області, на жаль, її зараз по факту немає. Тож у нас свого часу виникла ідея обладнати спортивну залу, де бійці, які цього потребують, могли займатися спортом. Відкрили його в спорткомплексі «Юність», ремонт зробили й закупили сучасний спортивний інвентар зусиллями та за фінансової участі підрозділу «Карпатська Січ», Ветеранського хабу, Ветеранського простору «Вдома». Саме там тепер відбудеться турнір», – сказав Тарас Деяк.

Під час змагань також відбуватиметься відбір і формування команди з Закарпаття на національний відбір Invictus Games. За словами Тараса Деяка, область щороку дуже слабо представлена на цих змаганнях, і на участь у них ветерани зазвичай подаються в індивідуальному порядку. Тож за підсумками турніру організатори прагнуть сформувати обласну збірну, яка відтак представлятиме Закарпаття на Іграх нескорених.

Учасники турніру змагатимуться у 3 спортивних дисциплінах:

проходження дистанції в 500 м на велотренажері Rogue Echo Bike;

веслування в 500 м на тренажері Concept 2 Model D;

жим лежачи 50% від власної ваги на кількість разів у вагових категоріях: до 70 кг, до 90 кг та 90 кг+.

За словами Тараса Деяка, зараз багато всеукраїнських змагань проходять саме в цих дисциплінах. Ветерани, військові можуть зареєструватися як на усі три дисципліни, так і обрати якусь одну.

Суддівську команду сформують з чинних майстрів спорту, які нині є військовими та перебувають на ротації, реабілітологів, тренерів спортзалу важкої атлетики «Карпатської Січі».

Тарас Деяк наголошує: на турнір чекають не лише військовослужбовців із пораненнями чи з інвалідністю, але й усіх охочих вояків: «У нас є частини Національної гвардії України, прикордонники, сили поліції, СБУ – люди, які є учасниками бойових дій і теж десь займаються спортом. Ми хочемо, щоб усі вони мали змогу долучитися, бо спортивна реабілітація нагальна для всіх, хто брав участь у війні. Для цього на турнірі просто будуть різні категорії».

Зареєструватися на змагання можна за номером телефону: +380 98 953 89 69 або заповнивши реєстраційну форму за посиланням.

Турнір розпочнеться 21 грудня о 10:30 у СК «Юність».

Для гостей і глядачів працюватиме дитяча зона з професійними аніматорами, а на переможців турніру чекатимуть подарунки від партнерів заходу. Ужгородців запрошують прийти, аби підтримати наших записників.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Роман Балук

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