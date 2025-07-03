Хвилину мовчання синхронізують по всіх громадах Закарпаття

Вже більше як тиждень о 9:00 в населених пунктах Закарпаття з гучномовців лунають звуки метронома та гімн України — в області почали транслювати Хвилину мовчання. Наразі спостерігають за технічними моментами акції, які стосуються в першу чергу безпеки дорожнього руху, — сказав Varosh Роман Молдавчук, директор Департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій Закарпатської ОВА.

Транслювати синхронно

— Ініціативу, як виконання указу Президента, запустив голова ОВА ще як тільки заступив на посаду. На практиці запровадити Хвилину мовчання непросто, є багато моментів, на які необхідно зважати та враховувати, — пояснив він. — Це і безпека руху автомобілів, особливо на мостах та переїздах, і тип трансляції Хвилини, і синхронність з гучномовців у різних районах міста. Тому що якщо на проспекті ще лунають звуки метронома, а на вокзалі вже почався гімн, — то це недобре.

Хвилину мовчання транслювали вже у багатьох містах області і в територіальних громадах, однак далеко не у всіх. Тому в ОВА вирішили цей досвід масштабувати на всю область, рекомендуючи громадам цю можливість забезпечити.

— Всі служби повідомлені, ми дали можливість всім громадам унормувати цей процес і о 9:00 на території області запускати єдину Хвилину мовчання. Водночас треба розуміти, що бувають об’єктивні причини не зупинятись на Хвилину мовчання. Є виробничі процеси, що не можна їх зупинити. Але сподіваюсь, ми будемо однією з перших областей, де саме у всіх територіальних громадах це буде відбуватися в єдиний момент, а не тільки на центральних, — каже Роман Молдавчук.

Хвилина мовчання в Ужгороді: що показало дослідження студентів УАЛ

Наразі розпорядження про проведення загальнонаціональної Хвилини мовчання на стадії внесення останніх уточнень і найближчим часом буде підписане головою Закарпатської ОВА та оприлюднене.

Хвилина мовчання у громадах Закарпаття

12 березня виконком Ужгородської міської ради ухвалив рішення про те, щоб зупиняти міські автобуси щодня о 9:00 на загальнонаціональну хвилину мовчання. Однак воно носило рекомендаційний характер. Щоб запровадити в Ужгороді Хвилину мовчання, містяни підготували петицію до міськради, вона набрала 262 підписи замість необхідних 250. Небайдужі ужгородці двічі на тиждень проводять в місті акцію, покликану нагадати громадськості про хвилину мовчання та закликати не ігнорувати її.

Загалом, першим містом на Закарпатті, яке запровадило обов’язкову хвилину мовчання, стало Мукачево. Там ще в лютому цього року міськрада ухвалила рішення про запровадження хвилини мовчання: із дотриманням тиші, зупинкою транспорту та робочих процесів щодня о 9:00.

З кінця травня цього року щоденне проведення загальнонаціональної хвилини мовчання встановлено у Рахівській територіальній громаді. Людей закликали дотримуючись тиші, зупиняючи по можливості рух транспорту та виробничі процеси.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Анни Семенюк

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