Хвилина мовчання в Ужгороді: що показало дослідження студентів УАЛ

Студенти Української академії лідерства разом із ГО “Вшануй” вже другий місяць реалізовують проєкт з поширення культури пам’ятання та дотримання Хвилини мовчання в Ужгороді. ГО “Вшануй” працює над запровадженням меморіальних практик, які систематизували зі світової історії для України. Вже за пів року команда змогла реалізувати 9 проєктів.

Під час першого й другого етапів студенти проводили опитування в закладах Ужгорода щодо того, чи дотримуються вони в закладі хвилини мовчання. Студенти УАЛ розпитали працівників 31 кав’ярні Ужгорода і виявилось. що з них 58% не дотримуються хвилини мовчання. Згодом запросили їхніх представників на відкриту лекцію про важливість дотримання Хвилини мовчання.

Представниці ГО “Вшануй” Катерина Даценко та Анастасія Горпінченко на лекції розповіли про особистий досвід дотримання культури пам’яті

— Цей проєкт про пам’ятання. Проте, привернення уваги до того, що важливе, не поширене на Закарпатті, — каже координаторка проєкту Дарина Василевич. — На перший погляд, це лише хвилина, проте вона несе в собі пам’ять і повагу. Багато закладів не мають за рутину зупинитися на хвилину мовчання, проте, на щастя, є винятки. Я сподіваюсь, що матеріал у цій статті та наш приклад спонукатиме все більше жителів та закладів робити паузу о 9:00. Наш проєкт про те, аби вшановувати пам’ять про загиблих героїв: на хвилину зупинитися тут, щоб згадати тих, хто воює там

Нагадаємо, натхненницею організації була Ірина Цибух із позивним «Чека» — медикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри». У цивільному житті Ірина була продюсеркою та керівницею проєктів, до повномасштабного вторгнення працювала на «Суспільному». Від 2015 року їздила на Донбас як військова парамедикиня. 29 травня 2024 року Ірина загинула на Харківському напрямку. “Пам’ять — це відповідальність живих перед мертвими”, — казала Ірина Цибух.

Останній етап реалізації проєкту — вихід на акцію двічі на тиждень та перекривання руху задля привернення жителів до пам’ятання. Команда запрошує представників бізнесу та закладів доєднуватись до цієї акції. “Цими акціями ми розворушуємо суспільство та створюємо соціальний дискурс. Хвилина часу — це неспівставно з тим, що роблять наші захисники”, – кажуть студенти Академії, які стали учасниками акції.

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Яна Сеньків, УАЛ, Зоряна Попович, Varosh

Фото: Українська Академія лідерства

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