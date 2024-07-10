Валентин Фречка здобув Премію молодих винахідників-2024

Хустянин Валентин Фречка, винахідник технології виготовлення паперу з опалого листя, здобув ІІ місце на Премії молодих винахідників конкурсу European Inventor Award 2024. Нагороду а також приз у розмірі €10 000 9 липня закарпатцю присудило Європейське патентне відомство (ЄПВ).

“Ця нагорода є потужним джерелом енергії для всієї команди Releaf Paper, щоб продовжувати рухатися вперед», — сказав Валентин Фречка, дякуючи науково-технічній спільноті.,

Нагадаємо, Валентин Фречка та його команда Releaf Paper стали переможцями програми EIC Accelerator 2022 від Єврокомісії та отримали кошти на будівництво фабрики.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Мукачівської міськради у Фейсбуці

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