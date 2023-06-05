Хустський напівмарафон бігли 600 учасників

Хустський напівмарафон, який проходить уже 5 рік поспіль, цього року учасники бігли на підтримку ЗСУ та для допомоги в реабілітації Йосипа Лемко, хворого на СМА, який зараз проходить реабілітацію у Польщі. Участь у напівмарафоні взяла рекордно велика кількість учасників — 600 людей, — розповів Varosh один з організаторів, тренер Андрій Козир.

— Дистанцій було кілька: основна — напівмарафон, 21,1 км. Його можна було бігти самому повністю всю дистанцію, таких було 300 учасників, а можна було розділити на двох чи на чотирьох учасників, які бігли естафетою: по 10,5 км та 5,25 км відповідно. Ці дистанції бігли сім’ями або з друзями, — пояснив Андрій Козир. — Крім того, цього року в нас була дистанція в 1 км.

Маршрут був один і той самий: повз костел св. Анни (1802 р.), руїни Хустського замку та костел св. Єлизавети (Реформаторський храм XIII-XIV ст, побудований у стилі провінційної готики).

Організаторами напівмарафону стали ГО “Велооб’єднання” та Закарпатська ОВА.

— Минулого року виручені кошти ми спрямували на потреби ЗСУ, так зробимо і цього року, — сказав Андрій Козир. — Торік ми зібрали трохи більше 200 тисяч гривень, придбали авто для медиків, старлінки, генератори, — офіційні потреби кількох підрозділів. Цього року зібрали більше, в межах 300 тисяч, про придбані на запити військових відзвітуємося пізніше, коли вже все придбаємо. А кошти з дистанції в 1 км ми передамо на реабілітацію хлопчика, хворого на СМА, Йосипа Левко. Укол Zolgensma йому вже зробили, ми долучалися до збору кошів на нього, а тепер мама написала, що збирає кошти на реабілітацію сина в Польщі.

Varosh

Фото Михайла Ковача та зі сторінки Khust HalfMarathon

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