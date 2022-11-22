Художник з Мукачева присвятив графіті-малюнок 128 бригаді

Графіті-художник з Мукачева Степан “Slam” представив Закарпаття на благодійному стріт-арт фестивалі «Об‘єднані Перемогами», що проходив днями у Львові. Приїхав туди на запрошення львівських художників, — розповів він Varosh.

На фестиваль були запрошені 25 вуличних митців та мисткинь з усіх реґіонів України, щоб на одній великій стіні ТРК Victoria Gardens розказати власні історії великих і малих перемог, з яких складається Україна. В результаті організатори отримали смисловий зріз візуальної мапи країни.

“Маємо на меті показати самобутність українського мистецтва у її різноманітності та єдності! — написали організатори на своїй сторінці в Інстаграмі. — Наша мета — зібрати кошти на позашляховик для 24ї ОМБ ім. короля Данила із благодійним фондом @zavzhdy_ua“.

Ідея малюнку — виноградного грона у вигляді гранати — виникла в Степана вже давно, каже — має навіть таке татуювання.

— Закарпатці — народ дуже спокійний і гостинний, але тільки до того часу, поки їх не розізлять і саме в такому образі я хотів зобразити наш край. У всіх нас прокинулася лють до ворога, який прийшов непрохано, “з ноги” відкривши двері, — розповів він Varosh.

За перший день фестивалю чоловік намалював десь 85% малюнку, наступного вже тільки вдосконалював. Матеріалами забезпечувана художників на фестивалі частково. Задній фон малюнку зображений яскравим камуфляжем. Схожі кольори використовували художники класики Закарпаття, малюючи пейзажі Карпат, і це своєрідний місток часу, між минулим і теперішнім.

Число 128, за поясненням художника — присвячення і шана 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді із Закарпаття, яка героїчно боронить і відвойовує нашу країну.

Varosh

Фото: farbovanyi_lys_gallery та Степана “”Slam”, відео — mystetstvo_ua