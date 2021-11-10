Художниця із Закарпаття Галина Сернівка відкрила виставку в Представництві НАТО в Україні

До 25 грудня в креативному просторі Центру інформації та документації НАТО в Україні проходитиме виставка української художниці Галини Сернівки під назвою «Мотанка: Віра, Надія, Любов та…». Вона присвячена давньому українському символу – ляльці-Мотанці.

Розповідаємо детальніше.

Христина Марцинковська, керівниця NSPA (NATO Support and Procurement Agency) офісу в Україні: «Представництво НАТО в Україні щасливе, що в нас відкрилася сьогодні така виставка робіт Галини Сернівки. Ці картини дають надію. Залишають за собою любов. Допомагають сподіватися та вірити в перемогу».

Лялька-мотанка – давній український символ-оберіг. Саме її художниця зобразила на полотнах. Такі обереги, а також ляльок-ангелів, ще з 2014 року носять під бронежилетом наші захисники та захисниці.

«Віра, Надія, Любов та…» – серія із чотирьох картин. Четверта робота під назвою «Перемога» має різні прояви. Її ще іменують звитягою, справедливістю, а також тріумфом.

Галина Сернівка описує свій проєкт так: «Восьмий рік серця українських матерів не знають спокою. Україна здригається від страшних новин із передової. Серія «Віра, Надія, Любов та…» складається із чотирьох картин, на яких у відповідних образах зображені ляльки-мотанки. Четверта робота «Перемога» має має різні прояви і тому її називають по-різному: перемога, звитяга, справедливість, тріумф. Серія показує, що Україна під надійним захистом, а українська Перемога підкралася близенько. Вірю в це, Надіюся на це і з Любов‘ю демонструю. Дякую за допомогу в роботі над картинами моєму вчителю та наставнику, художнику Ярославу Терновському».

Авторка під час презентації зазначила: «Картина «Перемога» – про те, що ми йдемо до своєї перемоги. І вона вже близько. Маємо пам’ятати: наша перемога – буде! Уже час. Навіть потрібно думати, про що буде наша творчість, який пост напишемо в соціальних мережах, про що скажемо рідним, друзям, побратимам. Як привітаємо одне одного, коли перемога буде».

Вінета Кляйне, директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні: «Галина – нова українська художниця. І ми дуже раді можливості провести її виставку, сповнену значень. Виставку, яка дає надію. Демонструє любов до України. Надихає і показує, що означає – належати Україні та бути українкою чи українцем».

До речі, в минулому Галина – журналістка, здобула фах в Ужгородському національному університеті. Ветеранка, доброволиця Національної гвардії України 2014 р. (батальйон ім. Сергія Кульчицького). Мешкає в Києві.

Підготувала Тетяна Лесюк, Varosh

За матеріалами Представництва НАТО в Україні

Фото із фейсбук-сторінки Галини Сернівки