Хромбуки від Google для дистанційного навчання отримали в першу чергу школи гірських громад Закарпаття

Впродовж кількох днів директори шкіл Закарпаття отримали благодійну допомогу від компанії Google — 1124 хромбуки. Chromebook – це новий тип комп’ютера, який працює на базі операційної системи з хмарним сховищем, вбудованими продуктами Google і кількома рівнями безпеки. Таку допомогу Google надала всім опорним школам України.

За словами директорки департаменту освіти Закарпатської ОВА Мар’яни Марусинець, ці хромбуки використовуватимуться школами в практиці дистанційного навчання.

— Їх отримають не тільки вчителі, але і учні, — сказала Марусинець. — Навчання відбуватиметься системно, буде окрема людина, яка контролюватиме цей процес у кожній школі. Трохи згодом представництво компанії Googlе проводитиме інструктаж з користування безпосередньо і з керівництвом, і з відповідальними особами щодо впровадження цих хромбуків в освітній процес.

Звичайно, що 1124 хромбука недостатньо на область, але ми вдячні компанії і партнерам за те, що вони нам хоч стільки дали. Вони нам необхідні для того, щоб якісніше проводити дистанційне навчання. Їх в першу чергу отримали базові, опорні школи краю, ті, в яких навчається чимало учнів.

Отримали в першу чергу школи з гірської місцевості, отримали ТГ, які не завжди можуть собі дозволити закупити технічне приладдя для дистанційного навчання.

Мар’яна Марусинець пояснила, що для того, щоб школа отримала безкоштовно ці хромбуки, цю благодійну допомогу, департамент та партнери дивились на чимало чинників, серед яких рейтинг шкіл, робота керівництва закладу, як учні склали мультипредметний тест тощо.

— Ми працюємо далі з нашими партнерами, щоб отримати додатково певну частину технічної допомоги для шкіл для їхньої успішної соціалізації, для їхнього навчання і їхньої професійної підготовки, — додала насамкінець чиновниця.

Varosh

Фото: Закарпатської ОВА

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