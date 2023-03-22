“Хори за мир”: участь у міжнародному флешмобі візьмуть одночасно 20 хорів Закарпаття

У неділю, 26 березня, на площі Театральній в Ужгороді збереться близько 700 людей, які візьмуть участь у міжнародному хоровому флешмобі «Хори за мир» («Choirs for Peace»). Акцію започаткувала 27 березня минулого року Міжнародна хорова Асоціація в Мадриді. Тоді в ній прийняло участь близько 25 тисяч учасників-хористів з усього світу і присвячена вона була відстоюванню миру в Україні.

— Наш хор є ініціатором цього флешмобу в Ужгороді, — розповіла Varosh художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук. — Це така мистецька подія, коли ми одночасно о 12 годині за європейським часом, о 13-й — за київським, заспіваємо разом обов’язковий твір “Dona Nobis Pacem” («Даруй нам мир»). Виконаємо також твір, спеціально написаний до цієї події — гімн хорів за мир і на вибір можемо виконати кілька творів українською. Ми виконаємо “Молитву за Україну” і “Ой у лузі червона калина”.

Вона розповіла, що до Закарпатського народного хору приєднаються 20 хорових колективів краю. Це і хорові колективи першої музичної школи (3), хори Школи мистецтв (3), Ужгородського міського будинку культури, Академія культури і мистецтв, Ужгородський музичний фаховий коледж, Хор інтелігенції м.Ужгород, хор Греко-католицького кафедрального собору, хоровий колектив Малоберезнянського монастиря братів Василіян, Свалявська дитяча школа мистецтв, два колективи з Іршави, хоровий колектив з Середнього і долучиться до акції також і Пласт.

— Висловили бажання співати з нами також і колективи, які приїхали для участі в конкурсі Михайла Кречка, — сказала Наталія Петій-Потапчук, — це два чудесні колективи з Одеси, ще два колективи з Чернігова та хор зі Львова. Співатимуть з нами колективи Києва, Вінниці, Франківська, Олександрії, інших міст. Але найбільш масовий флешмоб буде у нас, в Ужгороді.

Цього року участь в акції візьмуть також хорові колективи з багатьох європейських міст та США. Хори України вперше долучаться до акції. В Ужгороді учасники співатимуть “Dona Nobis Pacem” та гімн хорів за мир у прямому ефірі з різними містами України та з Мадридом.

Захід відбуватиметься при підтримці Ужгородської міської ради.

Varosh

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