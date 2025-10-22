До 60-річчя від дня народження командира, засновника та очільника батальйону “Карпатська Січ” і Легіону “Свободи” Олега Куцина “Кума”, вийде книга “Хоробре серце Олега Куцина”.

На 500 сторінках видання буде зібрано спогади десятків людей – від політиків і письменників до простих добровольців, учнів і побратимів, які були з командиром у різні періоди його життя. Про це сказала у коментарі Varosh співавторка книги, журналістка, громадська діячка, багаторічна соратниця Олега Куцина Ірина Гармасій. Автором та упорядником видання є також історик і дослідник визвольного руху Роман Коваль, який був знайомий з Олегом Куцином понад 30 років.

Робота над виданням тривала 2 роки. Ірина Гармасій каже, що книга не є панегіриком, а радше спробою осмислити життя людини, яка все своє свідоме життя присвятила державотворенню — від початку 1990-х до останніх боїв на фронті.

Книга “Хоробре серце Олега Куцина” наразі готується до друку. Наклад планують випустити до кінця року. Придбати книгу можна буде на сайті Історичного клубу “Холодний Яр”. Наразі також триває збір підтримки на друк.

“Книжка дуже об’ємна, дороговартісна у виробництві, але ми впевнені, що вона буде затребувана. Її чекають сотні людей, які долучилися до створення чи збереження пам’яті про Олега”, — підкреслила Ірина Гармасій.

Ідея народилася з пам’яті батька

Ідея написати цю книгу належить батькові Олега Куцина. Побачивши лише коротку біографічну довідку про сина на відкритті Пантеону Героїв України в Холодному Яру, Іван Куцин звернувся до Романа Коваля з проханням упорядкувати книгу спогадів про командира. Прохання було продиктоване не бажанням слави, каже пані Ірина: “Він хотів, аби молодь вчилася на прикладі Олега, щоб наступні покоління розуміли, як треба боротися за свою державу”.

Назву книги — “Хоробре серце Олега Куцина” — запропонував Роман Коваль. Як розповідає Ірина Гармасій, вона з’явилася зовсім не випадково:

“Було кілька варіантів, ми довго шукали та підбирали найвдаліший, який би одразу говорив про сутність Олега. Й одного разу назва Роману наснилася у сні. Він одразу сказав, що саме так назве книгу, бо вона відображає Олегів внутрішній дух. Жити за серцем – то основа Олега. Він був надзвичайно сміливою людиною, впевненою в тому, що робить. Його мужність і рішучість виховували виховала не одне покоління”.

Хто такий Олег Куцин?

Олег Куцин (1965–2022) — виходець з Тячева, військовий, громадський діяч, засновник і командир батальйону “Карпатська Січ”, командир Легіону “Свободи”, борець за незалежність України.

Був учасником всіх українських Революцій – від Революції на граніті до Революції Гідності. 4 жовтня 1989 року, попри сувору заборону комуністів, вперше вивісив синьо-жовтий прапор у рідному Тячеві.

У 2014 році створив Окрему добровольчу чоту “Карпатська Січ”. 2015-го підрозділ увійшов до складу 93-ї механізованої бригади ЗСУ. За час участі у військових діях на сході України чота стала ротою, брала участь у боях у районі Донецького аеропорту: бої за Піски, шахту “Бутовка”, Водяне, Опитне.

Від початку повномасштабного вторгнення “ОДЧ Карпатська Січ” обороняла Київ, тримала позиції в Ірпіні, Романівці та на Броварському напрямку.

Олег Куцин загинув у бою за Україну у 2022 році, захищаючи Харківщину на Ізюмському напрямку.

19 червня 2024 року в Ужгороді з`явилася вулиця Олега Куцина (колишня Тімірязева).

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

