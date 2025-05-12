Хакатон для покращення екологічної ситуації пройде в Ужгороді

Хакатон, де 5 команд молоді розроблятимуть розв’язання екологічних проблем Ужгорода за підтримки експертів і менторів, пройде 13-14 травня. Хакатон Re:Source – дводенний конкурс для молоді, яка прагне покращити екологічну ситуацію у своєму місті, — кажуть організатори.

— Ключова мета цього хакатону – покращити екологічну ситуацію в громаді та підвищити рівень екосвідомості, — розповіла Varosh одна з менторок хакатону, голова Ужгородської молодіжної ради Олена Біланіна. — Команди, коли реєструються, обов’язково мають знайти ідею, яку вони б хотіли реалізувати.

Наразі в хакатоні Re:Source планують брати участь 5 команд, дві з них створені на базі Ужгородського ліцею №4, команда від обласної Молодіжної ради при Закарпатській ОВА та при Ужгородській міській раді (Ужмолрада), і також виникла ініціатива у організації з Перечина.

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Олена Біланіна пояснила: кожна з цих команд виявила для себе різний напрям, але вони всі об’єднані тим, щоб зробити в місті певну ініціативу, позитивні зміни, спрямовані на покращення екосвідомості громади. На хакатоні передбачена також панель, де підприємець, Керівник Станції заготівлі вторсировини Руслан Шварц розповість про власний досвід роботи у підвищенні екосвідомості серед містян.

Ініціатива “Теплиці”

Ужгород – одне із п’яти міст, в якому відбувається цей молодіжно-екологічний хакатон. Перед цим хакатон відбувався в Стрию, Ходорові, Самборі і в Новому Роздолі. Реалізовує його Платформа ініціатив «Теплиця» за підтримки UNICEF України.

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— Після презентації кожної ідеї, на другий день журі обере найкращий із запропонованих проєкт, який отримає фінансування у розмірі 120 000 гривень на реалізацію проєкту та менторський супровід протягом двох місяців реалізації. Наскільки розумію, переможця визначать виходячи з того, яка ідея може найшвидше вирішити поточну екологічну проблему та запит в громаді, — додала Олена Біланіна.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне, Платформа ініціатив “Теплиця”

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