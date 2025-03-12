Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Хаб жіночого підприємництва в Ужгороді визначив перших переможниць

12 Березня 2025 191

Хаб жіночого підприємництва U&We Hub в Ужгороді визначив переможниць навчальної програми MІСТ (Масштабування, Ідеї, Стратегія і Трансформація). В Ужгороді це перший потік навчання в хабі, на програмі навчалося 20 жінок — як досвідчених підприємиць, так дівчата, які мали тільки свою бізнес-ідею, розповіла Varosh координаторка U&We Hub в Ужгороді Ярослава Сігетій.

Women Hub5

Тетяна Федосенко стала переможницею Фінального пітчингу навчальної програми МІСТ від U&WE HUB

— У фіналі нашого навчання був пітчинг ідей, на який ми відібрали 10 учасниць. В результаті перемогла Тетяна Федосенко, власниця бренду «Федосенко Арт», — каже Ярослава Сігетій. — А переможницею грантової програми від фонду «Жіночі можливості» в Україні стала Мар’яна Міськевич, вона отримає 50 тисяч гривень. Жінка займається домашнім садівництвом і виграла ґрант на розширення теплиці та закупівлю певних сортів рослин.

Women Hub3

Мар’яна Міськевич отримає кошти на розширення свого бізнесу

Ярослава Сігетій пояснила: навчальна програма, яку реалізовує хаб, не передбачає ґранту, тут долучилася засновниця U&WE HUB Марина Саприкіна, яка додатково знайшла фінансування від іншої організації.

Наступний потік навчання координатори планують уже на квітень. Стежити за початком набору можна на сайті та на сторінці хабу в Інстаграмі.

Women Hub1

Пітчинг ідей

Нагадаємо, U&WE Hub (Ukrainian Women Entrepreneurs) – спільнота жінок-підприємиць, зацікавлених у розвитку власної справи й стейкхолдерів, які готові підтримувати бізнеси жінок. У хабі є безоплатний навчальний курс, який відбувається раз на квартал. В період між курсами в хабі постійно відбуваються лекції, зустрічі з психологинею.

В Ужгороді його створили на базі артпростору “Ліс” наприкінці минулого року і перший потік навчання почався вже в кінці січня.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Ярославою Сігетій

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# U&We Hub # артпростір "Ліс" # жінки в бізнесі # Маина Саприкіна # навчання для жінок-підпиємиць # новин Varosh # підприємництво # пітчинг ідей # Тетяна Федосенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Виставу «Король Лір» актори-аматори театру «УЖіК» знову покажуть на сцені в Ужгороді

Зупиняти автобуси на Хвилину мовчання рекомендують депутати Ужгородської міськради

Antalovetska Trail 2025: на змагання запрошують любителів трейлового бігу

Ґрантову програму для ветеранів запускає мережа “Дія.Бізнес”