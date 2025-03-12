Хаб жіночого підприємництва в Ужгороді визначив перших переможниць

Хаб жіночого підприємництва U&We Hub в Ужгороді визначив переможниць навчальної програми MІСТ (Масштабування, Ідеї, Стратегія і Трансформація). В Ужгороді це перший потік навчання в хабі, на програмі навчалося 20 жінок — як досвідчених підприємиць, так дівчата, які мали тільки свою бізнес-ідею, розповіла Varosh координаторка U&We Hub в Ужгороді Ярослава Сігетій.

— У фіналі нашого навчання був пітчинг ідей, на який ми відібрали 10 учасниць. В результаті перемогла Тетяна Федосенко, власниця бренду «Федосенко Арт», — каже Ярослава Сігетій. — А переможницею грантової програми від фонду «Жіночі можливості» в Україні стала Мар’яна Міськевич, вона отримає 50 тисяч гривень. Жінка займається домашнім садівництвом і виграла ґрант на розширення теплиці та закупівлю певних сортів рослин.

Ярослава Сігетій пояснила: навчальна програма, яку реалізовує хаб, не передбачає ґранту, тут долучилася засновниця U&WE HUB Марина Саприкіна, яка додатково знайшла фінансування від іншої організації.

Наступний потік навчання координатори планують уже на квітень. Стежити за початком набору можна на сайті та на сторінці хабу в Інстаграмі.

Нагадаємо, U&WE Hub (Ukrainian Women Entrepreneurs) – спільнота жінок-підприємиць, зацікавлених у розвитку власної справи й стейкхолдерів, які готові підтримувати бізнеси жінок. У хабі є безоплатний навчальний курс, який відбувається раз на квартал. В період між курсами в хабі постійно відбуваються лекції, зустрічі з психологинею.

В Ужгороді його створили на базі артпростору “Ліс” наприкінці минулого року і перший потік навчання почався вже в кінці січня.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Ярославою Сігетій

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