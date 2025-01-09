Гурт з Ужгорода hackedface випустив другий мініальбом та їде в тур

Гурт hackedface випустив свій другий мініальбом Seashell та їде в тур містами України. На концертах збиратимуть гроші для бригади НГУ “Азов”, розповів Varosh один з учасників гурту, Максим Грежинець. Співпрацюють з Благодійним фондом “Файне місто”, який від початку повномасштабного вторгнення іде пліч-о-пліч з тоді ще полком, а сьогодні бригадою НГУ “Азов”.

— Торік на фестивалі “Файне місто”, де ми грали, зібрали майже 8 мільйонів на реби для Азову. Цього разу в тур ми беремо дуже цікаві лоти для аукціонів, — сказав він.

Щодо альбому Seashel, то в нього увійшли 7 композицій у стилі альт-року.

“Мініальбом SEASHELL – це цікава подорож крізь час, що відображає емоційні та вікові стани, які ми всі переживаємо. У SEASHELL закладена, безтурботність та легкість, які охоплювали нас у дитинстві, але разом із тим — меланхолія, тривога та розчарування, які формують наше доросле «я»”, — йдеться в анотації до альбому.

Нагадаємо, ужгородський гурт hackedface — Максим Грежинець (фронтмен) та Богдан Фединець (бекмен) — виконують музику у стилі альтернативного року.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото “Нackedface”

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