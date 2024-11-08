Ужгородський гурт hackedface представив новий, третій сингл з майбутнього міні-альбому seashell. Новий сингл — coffee latte — це своєрідна сатира на перенасичену соціальну активність, шум та культуру миттєвих задоволень, кажуть у гурті. hackedface — Максим Грежинець (фронтмен) та Богдан Фединець (бекмен) — виконують музику у стилі альтернативного року.

— Враховуючи, що відбувається з нами сьогодні, треком coffee latte ми в першу чергу хочемо підбадьорити наших слухачів, а також натякнути на важливість усвідомлення справжніх і щирих елементів нашого життя — тих, за які варто триматися, а також наголосити на необхідності відкинути думки про відкладання всього на потім.

Ужгородський гурт “Нackedface” випустив перший сингл мініальбому

“Ця пісня – про усе, що ми відчуваємо щодо соціальних норм, в яких так часто відчуваємо себе чужими. Можливо, ми не хочемо бути частиною цієї нескінченної гонитви за короткочасними «спалахами», а можливо нас просто так ніхто досі не запросив на келих хмільного в якійсь асані”, — додають музиканти hackedface.

Фронтмен гурту Максим Грежинець розповів Varosh: у січні hackedface планує свій перший презентаційний тур містами України з новим міні-альбомом у стилі альт-року.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото “Нackedface”

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