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Новини

“Гуцульщина”: ще один флагманський поїзд курсуватиме на Закарпаття

3 Березня 2025 83

Потяг сполученням Київ-Рахів став флагманським і отримав назву «Гуцульщина».

Таким чином, це вже третій флагманський поїзд, який курсуватиме в напрямку Закарпаття. Раніше Укрзалізниця також визначила флагманськими поїздами потяги Харків-Ясіня та Харків-Ужгород, які отримали назви відповідно «Лесь Курбас» та «Сковорода».

Флагманські поїзди відрізняються тим, що мають у своєму складі покращені нові або модернізовані вагони зі зручностями. У складі таких поїздів наявний й інклюзивний вагон з пандусами.

У флагманських вагонах є вакуумні туалети, які не закривають на санітарні зони; кондиціонери, розетки, регулювання освітлення, розетки в купе.

У коридорах флагманських вагонів для підвищеної безпеки забезпечений відеонагляд та звукова сигналізація, а в купе – тривожні кнопки.

У деяких нових вагонах є сповивальні столики та мобільні дитячі манежі. сповивальні столики в деяких нових вагонах та мобільні дитячі манежі й ігротека.

Всі флагманські поїзди мають відповідні логотипи урахуванням історії поїзда й маршруту, а також – індивідуальний спеціально підібраний супровід.

Для орієнтування флагманські поїзди позначені в мобільному застосунку Укрзалізниці відповідним маркуванням.

Вартість квитків на такі потяги є ідентичною вартості квитків в аналогічні за класом вагони.

Поїзд №95/96 Київ-Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50.

У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до Києва о 10:01.

Загалом “Гуцульщина” – це вже сьомий такий флагманський поїзд Укрзалізниці.

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Поїзд “Київ-Рахів” став флагманським. Фото: Укрзалізниця

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

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