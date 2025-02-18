ГРВІ на Закарпатті: понад 200 шкіл області припинили очні заняття

236 середніх шкіл на Закарпатті наразі навчаються дистанційно через зростання захворюваності на грип та ГРВІ — це більш ніж третина шкіл області. Онлайн навчаються майже 77 тисяч учнів — на дистанційну форму перевели всі школи у 13 громадах регіону: Бедевлянській, Великоберезнянській, Виноградівській, Великобичківській, Горінчівській, Довжанській, Дубівській, Дубриницько-Малоберезнянській, Мукачівській, Перечинській, Ужгородській, Хустській та Ясінянській. Про це повідомили в Закарпатській ОВА.
За словами директорки департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яни Марусинець, рішення про введення дистанційного навчання приймають на місцевому рівні: його за рекомендаціями епідеміологів ухвалюють педагогічні ради закладів освіти.
Щодо дитсадків, то, зі слів Марусинець, станом на сьогодні закриті 78 із 586 закладів.
За минулий тиждень захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в регіоні зросла на 36,4%. До лікарів зі скаргами на вірусне захворювання звернулося 9037 людей (проти 6626 випадків за позаминулий тиждень). З них 5677 дітей: найбільше звернень серед дітей віком 5-14 років (65 із 190) та у віковій групі 0-4 роки (49 із 190).
Найвищі показники захворюваності протягом звітного періоду зареєстровані в Ужгородському, Мукачівському та на одному рівні в Тячівському районах, — кажуть в обласному центрі профілактики та лікування хвороб МОЗ України.
Аби зменшити ризик захворіти на грип, лікарі радять щорічно вакцинуватися. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною та зменшує ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті, попереджають у центрі.
Зоряна Попович, Varosh
Фото: ілюстративне
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