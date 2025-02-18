ГРВІ на Закарпатті: понад 200 шкіл області припинили очні заняття

236 середніх шкіл на Закарпатті наразі навчаються дистанційно через зростання захворюваності на грип та ГРВІ — це більш ніж третина шкіл області. Онлайн навчаються майже 77 тисяч учнів — на дистанційну форму перевели всі школи у 13 громадах регіону: Бедевлянській, Великоберезнянській, Виноградівській, Великобичківській, Горінчівській, Довжанській, Дубівській, Дубриницько-Малоберезнянській, Мукачівській, Перечинській, Ужгородській, Хустській та Ясінянській. Про це повідомили в Закарпатській ОВА.

За словами директорки департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яни Марусинець, рішення про введення дистанційного навчання приймають на місцевому рівні: його за рекомендаціями епідеміологів ухвалюють педагогічні ради закладів освіти.

Щодо дитсадків, то, зі слів Марусинець, станом на сьогодні закриті 78 із 586 закладів.

Що кажуть лікарі