Гроші, виручені за Big City Ride, скерують на потреби закарпатських військових

У неділю, 7 травня в Ужгороді пройшов перший цього року благодійний велозаїзд Big City Ride. Кілька сотень ужгородців проїхалися вулицями міста та зібрали 67 256 гривень для потреб ЗСУ.

Як розповів Vaerosh один зі співорганізаторів заходу Ернест Завадський, на потреби військових ішли значки, які продають на кожному велозаїзді.

— Крім того, була монобанка, на яку всі охочі переказували гроші, — розповів він.

Усі зібрані кошти після підрахунку організатори передали волонтерам Руху підтримки закарпатських військових. Зі слів Галини Ярцевої, керівниці ГО, наразі гроші на рахунку руху.