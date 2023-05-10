Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

Гроші, виручені за Big City Ride, скерують на потреби закарпатських військових

10 Травня 2023 46

У неділю, 7 травня в Ужгороді пройшов перший цього року благодійний велозаїзд Big City Ride. Кілька сотень ужгородців проїхалися вулицями міста та зібрали 67 256 гривень для потреб ЗСУ.

Як розповів Vaerosh один зі співорганізаторів заходу Ернест Завадський, на потреби військових ішли значки, які продають на кожному велозаїзді.

— Крім того, була монобанка, на яку всі охочі переказували гроші, — розповів він.

gal-185165
gal-185151
gal-185158

Усі зібрані кошти після підрахунку організатори передали волонтерам Руху підтримки закарпатських військових. Зі слів Галини Ярцевої, керівниці ГО, наразі гроші на рахунку руху.

— Як тільки буде запит від частини, будемо витрачати. Мова про 101-шу окрему бригаду територіальної оборони, — уточнила вона.

Ернеси Завадський сказав, що наступний Big City Ride відбудеться в Ужгороді у червні.

Varosh,

Фото зі сторінки Big City Ride

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

 

0 #
# big city ride # велозаїзд # Рух підтримки закарпатських військових # ужгород

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Електронна черга для вантажівок запрацювала на трьох пунктах пропуску на Закарпатті

Поштову марку “Гвардії героям” погасили в Ужгороді

9 вагонів зійшли з рейок: угорська залізниця поступово відновлює сполучення на між Дебреценом і Ніредьгазою

Реабілітаційне відділення для військових відкриють у Мукачеві