Громадську вбиральню перенесуть і планують встановити на набережній Незалежності, біля Лінгвістичної гімназії. Наразі санітарний модуль, який у листопаді придбало для міста “АВЕ Ужгород”, на заводі, очікує всіх дозвільних документів, — сказала Varosh директорка Товариства Наталя Якубик.

— Саме це місце було запропоноване органом місцевого самоврядування, міською радою, — пояснила вона. — Модуль ми ще не підключили до каналізації. Тобто, він ще не запущений у дію, тому що наразі готуємо весь пакет документів до користування. Такі вбиральні у всьому світі влаштовують там, де є найбільший потік людей і є можливість підвести комунікації.

Нагадаємо, санітарний модуль з інклюзивною та звичайною кабінками та картковою системою оплати спочатку встановили у сквері на площі Петефі.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне, Сергія Денисенка

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